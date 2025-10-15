Côte d’Ivoire : Affi N’Guessan reçu par les députés du PPA-CI

Le mardi 14 octobre 2025, une délégation de députés du PPA-CI, le parti de l’ex-président Laurent Gbagbo, s’est rendue au domicile d’Affi N’Guessan, président du Front populaire ivoirien (FPI), pour lui témoigner leur solidarité.

La visite, conduite par le professeur Hubert Oulaye et incluant Michel Gbagbo, député de Yopougon et fils de Laurent Gbagbo, fait suite au siège de la résidence d’Affi N’Guessan par les forces de l’ordre dans la nuit du 12 octobre. Selon le FPI, plusieurs unités policières, dont le GMI et les CRS 1 et 2, avaient encerclé la maison de l’ex-Premier ministre pendant plusieurs heures.

Cet incident a provoqué l’indignation de l’opposition à onze jours de la présidentielle du 25 octobre. Les députés sont venus « traduire leur solidarité et rassurer Affi N’Guessan sur la justesse de son combat », souligne le parti.

La visite intervient dans un contexte électoral tendu. Le président sortant Alassane Ouattara brigue un quatrième mandat, contesté par l’opposition, tandis que les candidatures de Laurent Gbagbo et de Tidjane Thiam ont été invalidées.

Depuis le début de la campagne le 10 octobre, les tensions se multiplient : interdiction de marches, arrestation de 237 manifestants le 11 octobre, et raids nocturnes contre les domiciles de leaders politiques, dont Affi N’Guessan et Noël Akossi Bendjo, vice-président du PDCI.