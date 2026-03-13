Coopération: les ambassadeurs d’Indonésie et d’Israël entament officiellement leur mission au Bénin

Les nouveaux ambassadeurs de l’Indonésie et d’Israël au Bénin ont présenté leurs copies figurées de lettres de créance au ministre des Affaires étrangères, Olushegun Adjadi Bakari.

Cette cérémonie marque l’ouverture officielle de leurs missions diplomatiques auprès des autorités béninoises. Les relations diplomatiques entre le Bénin, l’Indonésie et l’État d’Israël franchissent une nouvelle étape avec l’arrivée de leurs représentants accrédités près le gouvernement béninois.

Dans un geste protocolaire de haute importance, les ambassadeurs des deux pays ont remis leurs copies figurées de lettres de créance au ministre des Affaires étrangères, Olushegun Adjadi Bakari, à Cotonou.

Cette présentation constitue l’acte officiel d’entrée en fonctions du nouvel ambassadeur d’Indonésie et le nouvel ambassadeur d’Israël au Bénin. Ils ont exprimé leur reconnaissance pour l’accueil qui leur a été réservé et ont salué la qualité des relations bilatérales existant entre leurs pays respectifs et le Bénin.

Au cours de la cérémonie, les nouveaux ambassadeurs ont exprimé leur volonté de travailler en étroite collaboration avec les autorités béninoises pour explorer de nouvelles pistes de coopération. Ils ont souligné l’importance de renforcer les échanges dans des domaines jugés prioritaires tels que l’économie, l’investissement, la culture et l’éducation.

Le ministre des Affaires étrangères a souhaité plein succès à leurs missions et réaffirmé l’engagement du Bénin à approfondir les relations de coopération avec l’Indonésie et Israël. Il a assuré que les deux pays trouvent au Bénin un partenaire déterminé à travailler sur des projets concrets au service du développement mutuel.

Avec ces présentations de lettres de créance, le Bénin accueille officiellement deux voix nouvelles au sein de son paysage diplomatique. Cette étape ouvre une phase de coopération renforcée et d’échanges élargis entre Cotonou, Jakarta et Tel-Aviv.