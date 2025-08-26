Coopération Bénin–France : un accord de 5,2 milliards FCFA pour renforcer la protection civile

- Publicité-

Le 18 juillet dernier, un accord de financement d’un montant de 5,2 milliards de FCFA a été signé entre le Bénin et l’Agence Française de Développement (AFD), afin de moderniser et d’étendre le dispositif national de protection civile.

Ce projet repose sur trois volets majeurs. Le premier concerne la mise en place du numéro d’urgence 118, gratuit et accessible sur tout le territoire, adossé à une plateforme centralisée de gestion des appels. Le second volet prévoit la construction de cinq centres de secours dans les communes de Natitingou, Tanguiéta, Ségbana, Glazoué et Comè, ainsi que l’équipement d’une dizaine d’autres sites avec des ambulances et des camions-citernes, notamment dans le nord du pays. Enfin, le troisième axe met l’accent sur la prévention et la formation, à travers l’organisation de campagnes de sensibilisation et d’initiations aux gestes de premiers secours, en collaboration avec la Croix-Rouge béninoise.

La mise en œuvre de ce programme sera assurée par l’Agence béninoise de la protection civile, avec l’appui technique de la Direction de la coopération de sécurité et de défense française. L’objectif affiché est d’étendre la couverture des services de secours à l’ensemble du territoire national, de réduire les délais d’intervention et d’améliorer la réponse face aux situations d’urgence.

Cet accord apparaint donc comme la volonté conjointe de Cotonou et de Paris de renforcer les capacités opérationnelles du Bénin dans le domaine de la sécurité et de la protection des populations.