Convoi humanitaire de l’ONU frappé par la Russie dans le sud de l’Ukraine, aucun blessé

En Brève

Un convoi d’aide humanitaire de l’ONU a été la cible d’une frappe russe mardi 14 octobre dans la région de Kherson, dans le sud de l’Ukraine, a déclaré le gouverneur régional Oleksandr Prokoudine, jugeant «miraculeux» qu’aucune personne n’ait été blessée. Selon lui, quatre véhicules blancs siglés Nations unies, transportant plusieurs tonnes d’aide, ont été délibérément visés par des tirs de drones et d’artillerie dans la commune de Bilozerka : l’un des véhicules a été incendié et un autre sérieusement endommagé.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ