Congo-Brazzaville : Vivien Romain Manangou se présente pour la première fois à la présidentielle

Depuis l’ouverture officielle de la campagne le 28 février, les formations et meetings se succèdent à travers le Congo-Brazzaville en vue de l’élection présidentielle programmée le 15 mars.

Parmi les sept candidats engagés dans la course figure Vivien Romain Manangou, 43 ans, qui exerce comme enseignant-chercheur et se présente pour la première fois à une élection nationale.

Sa candidature vise à peser sur le rapport de force face au chef de l’État sortant, Denis Sassou Nguesso, âgé de 82 ans et dont l’influence politique s’étend sur plus de quatre décennies.

Manangou place la remise en ordre des finances publiques au centre de son projet, annonçant des mesures destinées à améliorer la discipline budgétaire et la transparence dans la gestion des ressources de l’État.

Une dynamique de campagne axée sur la rénovation économique

Dans un paysage politique marqué par une très longue présence au pouvoir, l’arrivée d’un novice comme Manangou cristallise les attentes autour d’un renouveau possible des pratiques de gouvernance et des choix économiques.

À quelques jours du scrutin, les débats portent essentiellement sur la capacité des prétendants à convaincre l’électorat sur des questions clés — en particulier la gestion des deniers publics et les orientations pour restaurer la confiance financière de l’État.