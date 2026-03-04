République du Congo

Congo-Brazzaville : Vivien Romain Manangou se présente pour la première fois à la présidentielle

Depuis l’ouverture officielle de la campagne le 28 février, les formations et meetings se succèdent à travers le Congo-Brazzaville en vue de l’élection présidentielle programmée le 15 mars.

Koffi AMÈGAN
Koffi AMÈGAN
Voir tous ses articles
ACTUS
176 vues
Présidentielle au Congo-Brazzaville: une première participation pour l'universitaire Vivien Romain Manangou
Présidentielle au Congo-Brazzaville: une première participation pour l'universitaire Vivien Romain Manangou
2 min de lecture
Google News Commenter

SOMMAIRE

Parmi les sept candidats engagés dans la course figure Vivien Romain Manangou, 43 ans, qui exerce comme enseignant-chercheur et se présente pour la première fois à une élection nationale.

Sa candidature vise à peser sur le rapport de force face au chef de l’État sortant, Denis Sassou Nguesso, âgé de 82 ans et dont l’influence politique s’étend sur plus de quatre décennies.

Manangou place la remise en ordre des finances publiques au centre de son projet, annonçant des mesures destinées à améliorer la discipline budgétaire et la transparence dans la gestion des ressources de l’État.

Une dynamique de campagne axée sur la rénovation économique

Dans un paysage politique marqué par une très longue présence au pouvoir, l’arrivée d’un novice comme Manangou cristallise les attentes autour d’un renouveau possible des pratiques de gouvernance et des choix économiques.

À quelques jours du scrutin, les débats portent essentiellement sur la capacité des prétendants à convaincre l’électorat sur des questions clés — en particulier la gestion des deniers publics et les orientations pour restaurer la confiance financière de l’État.

À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
12:11 Actus : RDC : les patientes du docteur Denis Mukwege veulent un «Mukwege Day»
12:11 Célébrité : Mathilde Seigner : « Mon fils avait honte », les conséquences de cette scène culte sur sa vie privée
12:11 RDC : les patientes du docteur Denis Mukwege veulent un «Mukwege Day»