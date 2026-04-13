Congo-Brazzaville : l’électricité se raréfie à Brazzaville

A Brazzaville, la situation électrique est des plus dramatique dans la capitale congolaise. Pendant des journées et des nuits entières, de nombreux foyers se retrouvent sans courant. Les interruptions se succèdent et durent parfois plusieurs heures, ce qui provoque exaspération et colère parmi les habitants.

Selon les informations, les coupures touchent une large zone, de la rivière Djoué au sud jusqu’à la Ndjiri au nord, en passant par le centre-ville — un linéaire de plus de quarante kilomètres où les quartiers connaissent des coupures fréquentes et prolongées. Parmi les riverains, Alex, un père de famille de 57 ans, confie son ras‑le‑bol face à cette précarité électrique qui empoisonne les nuits et pèse sur le quotidien. Il dit subir une lassitude profonde car les coupures récurrentes rendent la vie domestique très difficile.

Dans le quartier central de Moukondo, un jeune homme prénommé Arthur évoque l’impact concret sur l’alimentation. Privé d’électricité depuis près d’une semaine, il a vu des provisions se détériorer et a dû se résoudre à jeter des denrées périssables.

Les interruptions répètent aussi leurs effets sur l’activité économique locale. Des ouvriers en atelier — un menuisier et un soudeur — racontent comment l’absence d’électricité bloque les machines, suspend les commandes et diminue leurs revenus lorsque plusieurs jours se passent sans alimentation.

Interrogée, la compagnie nationale d’électricité explique que l’expansion urbaine rapide met à rude épreuve les postes de distribution. Selon elle, ces infrastructures, souvent surchargées et insuffisamment entretenues, cèdent régulièrement, entraînant des délestages et des pannes à répétition.