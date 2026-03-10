Congo-Brazzaville: le président de la fédération condamné à la prison à vie

Reconnu coupable de détournement de fonds et de blanchiment d’argent, Jean-Guy Blaise Mayolas, président de la Fédération congolaise de football, a été condamné mardi à la réclusion criminelle à perpétuité par la justice congolaise.

La justice congolaise a frappé fort dans une affaire qui secoue le football national. Le président de la Fédération congolaise de football (FECOFOOT), Jean-Guy Blaise Mayolas, a été condamné mardi à la prison à vie à l’issue d’une procédure judiciaire liée à la gestion financière de l’instance.

Selon les conclusions du tribunal, le dirigeant a été reconnu coupable de plusieurs infractions graves, notamment blanchiment d’argent, détournement de fonds et falsification de documents administratifs. L’affaire porte notamment sur la disparition d’environ 1,3 million de dollars issus de financements attribués par la FIFA.

Absent lors du procès, Jean-Guy Blaise Mayolas a été condamné par contumace à la réclusion criminelle à perpétuité. La justice a également prononcé la même peine à l’encontre de son épouse et de son fils, également impliqués dans le dossier selon les enquêteurs. Cette décision judiciaire intervient au terme de près de huit mois d’investigations menées par les autorités congolaises. Les enquêteurs affirment avoir mis au jour un système de gestion opaque et frauduleux au sein même de la fédération.