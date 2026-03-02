Congo-Brazzaville : engouement très inégal pour la campagne présidentielle à Brazzaville

Au Congo-Brazzaville, la campagne pour la présidentielle a officiellement commencé le 28 février, à trois semaines du scrutin fixé au 15 mars 2026. La période de campagne, annoncée pour quinze jours, ouvre une séquence politique déterminante pour le pays.

Dans la capitale Brazzaville, le démarrage est resté discret : peu d’agitation dans les rues et aucune grande réunion publique organisée par les prétendants jusque-là. Les rendez‑vous de masse, habituellement attendus pour mobiliser les électeurs, ne se sont pas encore matérialisés.

Parmi les candidats, Denis Sassou‑Nguesso se distingue par son âge — 82 ans — et par une longévité au pouvoir qui dépasse quatre décennies. Sa présence sur la ligne de départ concentre les regards et alimente le débat public.

Du côté des électeurs, les avis sont partagés : certains plaident pour la continuité, d’autres appellent à un renouvellement. Cette division se reflète dans le climat politique de la capitale où les opinions restent contrastées.

Une campagne timide et déjà scrutée

Les premières journées de la campagne sont donc marquées par la prudence. Des observateurs notent une mise en scène réduite des équipes de campagne, tandis que la société civile et les médias suivent de près l’évolution des prises de parole publiques.

La fenêtre électorale doit se refermer autour du 13 mars, à la veille du vote, laissant encore quelques jours aux protagonistes pour intensifier leurs actions sur le terrain avant l’élection du 15 mars 2026.