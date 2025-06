Confédération AES : le drapeau de la souveraineté flotte désormais à la Présidence du Faso (photo)

- Publicité-

La Confédération des États du Sahel (AES), composée du Mali, du Burkina Faso et du Niger, a officiellement dévoilé son drapeau le samedi 22 février 2025 à Bamako.

Le lundi 3 mars 2025, le président du Faso a pris part à la cérémonie de montée des couleurs nationales et du drapeau de l’AES au palais de Koulouba, en présence du Premier ministre, des membres du gouvernement, des présidents d’institution, du doyen du corps diplomatique, des ambassadeurs des pays membres ainsi que des membres de la Commission nationale de la Confédération AES.

Qualifiée de « solennelle et spéciale », la cérémonie a été marquée par un message fort du capitaine Ibrahim Traoré, axé sur la souveraineté, l’affirmation de soi et la vision d’un avenir prometteur pour l’espace confédéral AES. Il a réaffirmé la volonté des États membres de consolider les acquis et de poursuivre les chantiers communs engagés face aux défis.

Le Burkina Faso avait déjà procédé, le mardi 28 janvier 2025, à la montée du drapeau de l’AES en remplacement de celui de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao).