Concert de Mia Guissé : un haut multicolore déclenche une vive polémique en ligne

Au Sénégal, la polémique née lors du concert de Mia Guissé à l’esplanade du Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose continue d’alimenter les débats, bien au-delà du simple fait divers. À l’origine, un haut multicolore porté sur scène par une artiste invitée a rapidement été interprété par certains internautes comme un symbole lié à la communauté LGBT, déclenchant une vague de réactions parfois virulentes.

Très vite, la confusion s’est installée sur les réseaux sociaux : plusieurs publications ont attribué à tort cette tenue à Mia Guissé elle-même. Or, les images et vidéos disponibles, croisées avec des témoignages concordants, montrent clairement que c’est la chanteuse Ouly qui portait ce vêtement lors de son passage sur scène. Des captures diffusées après coup ont permis de corriger cette erreur d’identification, sans toutefois freiner immédiatement la propagation des accusations initiales.

L’affaire a pris une tournure plus sensible après la réaction publique de l’ONG Jamra, connue pour ses positions conservatrices sur les questions de mœurs. L’organisation a dénoncé ce qu’elle considère comme une promotion de symboles contraires aux valeurs sociales dominantes, une prise de position largement relayée en ligne et qui a contribué à amplifier la polémique.

Au-delà de l’incident en lui-même, cette séquence s’inscrit dans un contexte national particulièrement tendu autour des questions liées à l’homosexualité. Ces dernières semaines, le Sénégal a connu un durcissement notable de la répression, marqué par une multiplication des arrestations et l’application de sanctions judiciaires plus sévères. Une nouvelle loi, adoptée en mars et promulguée par le président Bassirou Diomaye Faye, prévoit un alourdissement des peines pouvant aller jusqu’à dix ans de prison, tout en élargissant les infractions à la « promotion » de l’homosexualité.

Dans ce climat, les débats publics autour de signes, de symboles ou même de simples perceptions prennent une ampleur particulière. Les réseaux sociaux deviennent alors un espace de dénonciation mais aussi de confusion, où des accusations peuvent rapidement viser les mauvaises personnes, comme ce fut le cas dans cette affaire.

Par ailleurs, les méthodes d’exposition en ligne — diffusion d’images, identification des individus, commentaires publics — accentuent les risques de stigmatisation. Plusieurs organisations de défense des droits humains alertent sur les conséquences de ces pratiques, qui peuvent entraîner harcèlement, isolement social voire violences physiques.