Compositions officielles pour Inter vs Juventus en 25e journée de Série A

Inter reçoit la Juventus ce soir pour la 25e journée du Championnat d’Italie, coup d’envoi fixé à 19h45 GMT. Les deux équipes s’affrontent dans un rendez-vous attendu par les supporters et important pour le classement.

Il s’agit d’un affrontement entre deux des clubs les plus en vue du calcio cette saison, avec des enjeux sportifs évidents pour la course au sommet du championnat.

Avant le début de la rencontre, les entraîneurs Cristian Chivu et Luciano Spalletti ont communiqué les titulaires retenus pour ce choc.

Compositions officielles

Inter Milan : Sommer, Bisseck, Akanji, Bastoni, Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco, Lautaro (cap.), Thuram.

Juventus Turin : Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso, Locatelli (cap.), Miretti, Conceição, McKennie, Yildiz, David.

