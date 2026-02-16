Compositions officielles : CR Bélouizdad – AS Otoho (football)

Les deux équipes, CR Bélouizdad et AS Otoho, ont d’ores et déjà assuré leur présence en quarts de finale de la Coupe de la Confédération de la CAF.

Pour autant, la rencontre qui les oppose reste importante puisqu’elle déterminera qui terminera en tête du groupe C.

Au-delà du prestige, cette première place pourrait influer sur la confiance et la préparation des clubs avant d’aborder la phase à élimination directe.

Compositions officielles

CR Bélouizdad — Chaal, Keddad, Laouafi, Khacef, Benayada, Boukhanchouche, Kelalech, Benguit, Belocini, El Melali, Boussouar

AS Otoho — Doumbia, De Nzingoula, Mavoungou, Elanga, Camara, Koumou, Bandiougou, Dzaba, Boubacar, Mankou, Atipo