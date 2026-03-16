Commune de Lalo: Pélagie Gowui élue nouveau maire

La commune de Lalo a désormais un nouveau maire. Pélagie Gowui a été désignée à la tête de l’exécutif communal à l’issue d’une session du conseil communal tenue conformément aux dispositions en vigueur.

Son élection intervient dans un contexte de recomposition de la majorité au sein du conseil communal, à la suite des décisions issues du contentieux électoral relatif aux élections communales du 11 janvier 2026.

Ces décisions ont permis au parti Union Progressiste le Renouveau de reprendre la majorité des sièges, ouvrant ainsi la voie à la mise en place d’un nouvel exécutif communal.

Conseillère communale élue lors du dernier scrutin, Pélagie Gowui succède à l’ancienne équipe dirigeante et prend désormais la responsabilité de conduire les affaires locales de la commune. Elle aura notamment pour mission de poursuivre les actions de développement communal, d’améliorer la gouvernance locale et de renforcer la proximité entre l’administration communale et les populations.

L’installation du nouveau maire marque une étape importante dans la normalisation de la vie politique locale à Lalo, après plusieurs mois de tensions liées aux contestations des résultats du vote.