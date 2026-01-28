Bénin

Communales 2026 au Bénin : quelles communes pour l’UPR, lesquelles pour le BR ?

Les élections communales du 11 janvier 2026 ont livré leurs résultats définitifs dans la soirée du mardi 27 janvier. À l’issue du scrutin, seuls deux partis politiques, l’Union progressiste le Renouveau (UP-R) et le Bloc républicain (BR), se partagent la gestion des 77 communes du Bénin. Voici la répartition complète des communes contrôlées par chaque formation.

Soussouni D.
Soussouni D.
Voir tous ses articles
POLITIQUE
0 vues
Communales 2026 : quelles communes pour l'UPR, lesquelles pour le BR ?
Logo UPR et BR
2 min de lecture
Google News Commenter

SOMMAIRE

Benin Web TV 2.0 est disponibleVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant

Au terme des élections communales de janvier 2026, l’Union progressiste le Renouveau (UP-R) et le Bloc républicain (BR) se partagent l’ensemble des 77 communes du pays. Aucun autre parti politique n’a obtenu de sièges de conseillers communaux à l’issue du scrutin.

Dans le détail, l’UP-R contrôle 39 communes, dont notamment Abomey-Calavi, Cotonou, Ouidah, Sèmè-Podji, Kandi, Malanville, Dassa-Zoumè, Savalou ou encore Abomey. Le Bloc républicain, pour sa part, dirige 38 communes, parmi lesquelles Porto-Novo, Parakou, Natitingou, Nikki, Allada, Lokossa, Djougou et Banikoara.


Ci – dessous la liste complète des communes contrôlées par chaque parti

Les Communes contrôlées par l’UP-R

  • 1- KANDI
  • 2- KARIMAΜΑ
  • 3- MALANVILLE
  • 4- SEGBAΝΑ
  • 5- KOUANDE
  • 6- TANGUIETA
  • 7- TOUCOUNTOUNA
  • 8- ABOMEY-CALAVI
  • 9- KPOMASSE
  • 10- OUIDAH
  • 11-SO-AVA
  • 12-TOFFO
  • 13-TORI-BOSSITO
  • 14-DASSA-ZOUME
  • 15- SAVALOU
  • 16-DJAKOTOMEY
  • 17-COTONOU
  • 18- ATHIEME
  • 19- ΒΟΡΑ
  • 20- COME
  • 21-GRAND-POPO
  • 22-ADJARRA
  • 23-ADJOHOUN
  • 24- AVRANKOU
  • 25- DANGBO
  • 26- SEME-PODJI
  • 27-IFANGNI
  • 28- KETOU
  • 29- POBE
  • 30- SAKETE
  • 31-ABOMEY
  • 32- AGBANGNIZOUN
  • 33- BOHICON
  • 34- COVE
  • 35-DJIDJA
  • 36- OUINHΙ
  • 37- ΖΑ-ΚΡΟΤΑ
  • 38- ZAGNANADO
  • 39-ZOGBODOMEY

Les Communes contrôlées par le BR

  • 1- ΒΑΝΙΚΟARA
  • 2- GOGOUNOU
  • 3- BOUKOUMBE
  • 4- COBLY
  • 5- KEROU
  • 6- MATERI
  • 7- NATITINGOU
  • 8-OUASSA-PEHUNCO
  • 9- ALLADA
  • 10-ZE
  • 11- BEMBEREKE
  • 12-KALALE
  • 13- N’DALI
  • 14- NIKKI
  • 15- PARAKOU
  • 16- PÈRÈRÈ
  • 17- SINENDÉ
  • 18-TCHAOROU
  • 19- BANTE
  • 20- GLAZOUE
  • 21-OUESSÈ
  • 22- SAVE
  • 23-APLAHOUE
  • 24- DOGBO
  • 25- KLOUEKANMEY
  • 26-LALO
  • 27-TOVIKLIN
  • 28- BASSILA
  • 29- COPARGO
  • 30-DJOUGOU
  • 31- OUAKÉ
  • 32- HOUÉYOGBÉ
  • 33- LOKOSSA
  • 34-AGUEGUES
  • 35- AKPRO-MISSERETE
  • 36- BONOU
  • 37- PORTO-NOVO
  • 38-ADJA-QUÈRÈ
À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
13:54 Politique : Communales 2026 au Bénin : quelles communes pour l’UPR, lesquelles pour le BR ?
13:54 Actus : Burkina Faso réforme ses volontaires de défense pour améliorer la mobilité
13:54 Communales 2026 au Bénin : quelles communes pour l’UPR, lesquelles pour le BR ?
Benin Web TV 2.0 est disponibleRejoindre Maintenant