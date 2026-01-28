Communales 2026 au Bénin : quelles communes pour l’UPR, lesquelles pour le BR ?

Les élections communales du 11 janvier 2026 ont livré leurs résultats définitifs dans la soirée du mardi 27 janvier. À l’issue du scrutin, seuls deux partis politiques, l’Union progressiste le Renouveau (UP-R) et le Bloc républicain (BR), se partagent la gestion des 77 communes du Bénin. Voici la répartition complète des communes contrôlées par chaque formation.

Dans le détail, l’UP-R contrôle 39 communes, dont notamment Abomey-Calavi, Cotonou, Ouidah, Sèmè-Podji, Kandi, Malanville, Dassa-Zoumè, Savalou ou encore Abomey. Le Bloc républicain, pour sa part, dirige 38 communes, parmi lesquelles Porto-Novo, Parakou, Natitingou, Nikki, Allada, Lokossa, Djougou et Banikoara.



Ci – dessous la liste complète des communes contrôlées par chaque parti

Les Communes contrôlées par l’UP-R

1- KANDI

2- KARIMAΜΑ

3- MALANVILLE

4- SEGBAΝΑ

5- KOUANDE

6- TANGUIETA

7- TOUCOUNTOUNA

8- ABOMEY-CALAVI

9- KPOMASSE

10- OUIDAH

11-SO-AVA

12-TOFFO

13-TORI-BOSSITO

14-DASSA-ZOUME

15- SAVALOU

16-DJAKOTOMEY

17-COTONOU

18- ATHIEME

19- ΒΟΡΑ

20- COME

21-GRAND-POPO

22-ADJARRA

23-ADJOHOUN

24- AVRANKOU

25- DANGBO

26- SEME-PODJI

27-IFANGNI

28- KETOU

29- POBE

30- SAKETE

31-ABOMEY

32- AGBANGNIZOUN

33- BOHICON

34- COVE

35-DJIDJA

36- OUINHΙ

37- ΖΑ-ΚΡΟΤΑ

38- ZAGNANADO

39-ZOGBODOMEY

Les Communes contrôlées par le BR