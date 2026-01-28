Communales 2026 au Bénin : quelles communes pour l’UPR, lesquelles pour le BR ?
Les élections communales du 11 janvier 2026 ont livré leurs résultats définitifs dans la soirée du mardi 27 janvier. À l’issue du scrutin, seuls deux partis politiques, l’Union progressiste le Renouveau (UP-R) et le Bloc républicain (BR), se partagent la gestion des 77 communes du Bénin. Voici la répartition complète des communes contrôlées par chaque formation.
SOMMAIRE
Au terme des élections communales de janvier 2026, l’Union progressiste le Renouveau (UP-R) et le Bloc républicain (BR) se partagent l’ensemble des 77 communes du pays. Aucun autre parti politique n’a obtenu de sièges de conseillers communaux à l’issue du scrutin.
Dans le détail, l’UP-R contrôle 39 communes, dont notamment Abomey-Calavi, Cotonou, Ouidah, Sèmè-Podji, Kandi, Malanville, Dassa-Zoumè, Savalou ou encore Abomey. Le Bloc républicain, pour sa part, dirige 38 communes, parmi lesquelles Porto-Novo, Parakou, Natitingou, Nikki, Allada, Lokossa, Djougou et Banikoara.
Ci – dessous la liste complète des communes contrôlées par chaque parti
Les Communes contrôlées par l’UP-R
- 1- KANDI
- 2- KARIMAΜΑ
- 3- MALANVILLE
- 4- SEGBAΝΑ
- 5- KOUANDE
- 6- TANGUIETA
- 7- TOUCOUNTOUNA
- 8- ABOMEY-CALAVI
- 9- KPOMASSE
- 10- OUIDAH
- 11-SO-AVA
- 12-TOFFO
- 13-TORI-BOSSITO
- 14-DASSA-ZOUME
- 15- SAVALOU
- 16-DJAKOTOMEY
- 17-COTONOU
- 18- ATHIEME
- 19- ΒΟΡΑ
- 20- COME
- 21-GRAND-POPO
- 22-ADJARRA
- 23-ADJOHOUN
- 24- AVRANKOU
- 25- DANGBO
- 26- SEME-PODJI
- 27-IFANGNI
- 28- KETOU
- 29- POBE
- 30- SAKETE
- 31-ABOMEY
- 32- AGBANGNIZOUN
- 33- BOHICON
- 34- COVE
- 35-DJIDJA
- 36- OUINHΙ
- 37- ΖΑ-ΚΡΟΤΑ
- 38- ZAGNANADO
- 39-ZOGBODOMEY
Les Communes contrôlées par le BR
- 1- ΒΑΝΙΚΟARA
- 2- GOGOUNOU
- 3- BOUKOUMBE
- 4- COBLY
- 5- KEROU
- 6- MATERI
- 7- NATITINGOU
- 8-OUASSA-PEHUNCO
- 9- ALLADA
- 10-ZE
- 11- BEMBEREKE
- 12-KALALE
- 13- N’DALI
- 14- NIKKI
- 15- PARAKOU
- 16- PÈRÈRÈ
- 17- SINENDÉ
- 18-TCHAOROU
- 19- BANTE
- 20- GLAZOUE
- 21-OUESSÈ
- 22- SAVE
- 23-APLAHOUE
- 24- DOGBO
- 25- KLOUEKANMEY
- 26-LALO
- 27-TOVIKLIN
- 28- BASSILA
- 29- COPARGO
- 30-DJOUGOU
- 31- OUAKÉ
- 32- HOUÉYOGBÉ
- 33- LOKOSSA
- 34-AGUEGUES
- 35- AKPRO-MISSERETE
- 36- BONOU
- 37- PORTO-NOVO
- 38-ADJA-QUÈRÈ
Commentaires