Communales 2026 au Bénin : 1 815 conseillers pour 77 communes, ce qu’il faut savoir

Au-delà des législatives, les élections communales du 11 janvier 2026 renouvellent les conseils communaux sur l’ensemble du territoire béninois. Avec 1 815 sièges à pourvoir dans 77 communes, ces élections dessinent les équilibres locaux et conditionnent la gouvernance de proximité pour les années à venir.

La suite après la publicité

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Le scrutin du dimanche 11 janvier 2026 ne se limite pas à l’élection des députés à l’Assemblée nationale. Dans les 77 communes du Bénin, les électeurs sont également appelés à choisir leurs conseillers communaux, acteurs clés de la gestion locale et du développement des territoires.

Au total, 1 815 conseillers communaux doivent être élus dans les 546 circonscriptions et arrondissements du pays. Cette répartition a été fixée par la décision N°011/CENA/PT/RAP/DGE/SP du 15 juillet 2025, prise en application de l’article 183 du Code électoral modifié. Elle tient compte de critères démographiques, géographiques et administratifs, afin d’assurer une représentation équilibrée des populations au niveau local.

Dans chaque commune, le nombre de conseillers à élire varie en fonction de la taille de la population et de l’organisation territoriale. Les grandes communes urbaines disposent ainsi de conseils communaux plus étoffés, tandis que les communes moins peuplées élisent un nombre plus restreint de conseillers. Cette configuration influence directement la capacité de représentation des quartiers et des villages au sein des instances locales.

Les conseillers communaux jouent un rôle central dans la gouvernance de proximité. Ils participent à l’élection du maire et de ses adjoints, votent le budget communal, définissent les orientations en matière d’aménagement, d’éducation, de santé ou encore d’infrastructures de base. Le choix des électeurs détermine donc, pour plusieurs années, les priorités de développement à l’échelle locale.

Comme pour les législatives, l’attribution des sièges communaux obéit à des règles précises. Les listes doivent satisfaire aux conditions d’éligibilité prévues par le Code électoral pour accéder à la répartition des sièges. Ce cadre juridique vise à structurer le paysage politique local et à garantir la stabilité des conseils communaux.