Comment choisir son partenaire idéal pour 2026 ?

Infinix remet en cause le compromis traditionnel entre finesse et autonomie avec son nouveau modèle NOTE EDGE. Le constructeur présente un smartphone intégrant une batterie de 6500 mAh logée dans un châssis ultra-fin de 7,2 mm, associé à un écran AMOLED incurvé 3D et à une technologie de préservation de la batterie désignée « Self‑Healing Battery ». Selon la marque, l’ensemble vise à offrir une autonomie rassurante tout en conservant une silhouette élégante.

Cette configuration promet une expérience mobile tournée vers la longévité d’usage : Infinix affirme que le smartphone peut accompagner un utilisateur « du matin jusqu’au soir » sans sollicitation excessive de recharge. Le constructeur met en avant la combinaison d’une capacité élevée et d’une conception affinée comme argument central du produit.

Le design et les choix techniques opérés sur le NOTE EDGE illustrent la volonté d’Infinix de répondre à une demande croissante pour des appareils offrant à la fois endurance et confort d’utilisation. La marque place la batterie et l’écran au cœur de l’offre, tout en soulignant la dimension esthétique et ergonomique du terminal.

Design et autonomie

Le point le plus marquant communiqué par Infinix reste la batterie de 6500 mAh intégrée dans un boîtier de seulement 7,2 mm d’épaisseur. Selon le fabricant, cet équilibre entre généreuse capacité et finesse de l’appareil est obtenu sans sacrifier la qualité perçue du smartphone. Le positionnement vise les utilisateurs recherchant une autonomie durable sans pour autant renoncer à un téléphone au design soigné et contemporain.

La mention d’une autonomie d’une journée entière, « du matin jusqu’au soir », reflète l’orientation pratique de l’appareil : couvrir les besoins courants de communication, navigation et multimédia sans recharge fréquente. Infinix présente le NOTE EDGE comme un « partenaire d’énergie » adapté aux moments de détente, soulignant la vocation du téléphone à réduire les interruptions liées à la batterie.

Écran AMOLED incurvé et « Self‑Healing Battery »

Le NOTE EDGE est doté d’un écran AMOLED incurvé 3D, caractéristique mise en avant pour son rendu visuel et son confort d’utilisation. Ce type de dalle est généralement associé à des contrastes élevés et des couleurs vives, Infinix soulignant l’aspect « agréable à regarder et à utiliser » de l’affichage. L’écran incurvé participe également à l’esthétique du terminal et à son ergonomie en main.

Autre élément mis en exergue : la technologie de « Self‑Healing Battery ». Infinix indique qu’elle est conçue pour préserver la santé de la batterie dans la durée. Sans entrer dans des précisions techniques supplémentaires, le constructeur présente cette fonctionnalité comme un moyen de limiter la dégradation au fil des cycles d’usage, afin de maintenir la performance énergétique au fil du temps.

Globalement, les informations publiques sur le NOTE EDGE mettent l’accent sur la synergie entre une forte capacité énergétique, une finesse maîtrisée et un affichage soigné. Infinix propose ainsi un produit positionné sur l’autonomie durable et le confort visuel, adapté à un usage quotidien prolongé.