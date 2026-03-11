Claude François le mythe confronté par ses petits-enfants 48 ans après sa mort

Le nom de Claude François résonne encore dans les playlists et les discothèques : 48 ans après sa mort accidentelle le 11 mars 1978 à Paris, l’héritage du chanteur continue de toucher les générations suivantes, y compris ses petits-enfants qui « découvrent » leur grand-père dans des soirées. Lors d’une émission sur Europe 1 le 11 mars 2026, Claude François Jr a expliqué comment ses enfants prennent progressivement conscience de la présence de Cloclo dans la culture populaire.

Claude François, surnommé Cloclo, est décédé électrocuté dans sa salle de bains alors qu’il tentait de redresser une applique électrique défectueuse, à l’âge de 39 ans. À l’époque, ses deux fils, Claude François Jr et Marc François, avaient respectivement environ 10 et 9 ans. Depuis, la figure du chanteur s’est installée dans l’imaginaire collectif et ses chansons ont traversé les décennies.

Invité de Pascal Praud, Claude François Jr a détaillé la manière dont cet héritage affecte la vie quotidienne de ses propres enfants : ils croisent la mémoire familiale avec une image publique constamment réactivée par les diffusions musicales et les soirées festives.

Des petits-enfants qui découvrent leur grand-père à travers la musique et les soirées

Claude François Jr est père de cinq enfants. De son union avec Marie‑Laure Verkindere il a trois filles — Manon, Camille et Clara — et il a deux fils, Adam et Arthur, nés de sa relation avec Anne Floderer, avec qui il vit depuis 2000. Sur le plateau d’Europe 1, il a précisé : « Mes deux garçons ont la vingtaine, et mes filles ont autour de trente ans ». Selon lui, le passage à l’âge adulte a ouvert pour eux une nouvelle lecture du nom qu’ils portent.

Il a décrit une situation singulière : les jeunes hommes vont en boîte et s’aperçoivent que « leur grand‑père est présent dans leurs soirées », par la diffusion des titres et la persistance d’un répertoire qui continue d’être programmé. Cette découverte, a‑t‑il dit, est à la fois étonnante et porteuse d’interrogations sur la gestion d’un patrimoine familial médiatisé.

Claude François Jr a expliqué que ses enfants s’intéressent désormais « à comment on gère, comment on respecte » l’œuvre et l’image du chanteur. Il a également rappelé la responsabilité ressentie vis‑à‑vis d’une histoire familiale imposée par la notoriété, et la nécessité pour lui d’assurer à ses enfants « une enfance normale » malgré ce poids.

Depuis 1993, Claude François Jr gère l’œuvre de son père via Flèche Productions, entreprise nommée en référence au label fondé par Cloclo en 1967. Avec son frère Marc, il a mené un travail de conservation et de valorisation des enregistrements et de l’image publique du chanteur, contribuant à maintenir la diffusion régulière des titres dans les médias et les soirées.

Sur Europe 1, Pascal Praud a évoqué le parallèle entre ce travail et celui accompli par Orlando pour la mémoire de Dalida. Claude François Jr avait d’ailleurs confié à Paris Match : « Quand votre père meurt à neuf ans et qu’il devient un mythe, vous ne pouvez jamais faire votre deuil normalement. »

Dans ses déclarations publiques, il insiste sur le fait que « mes enfants n’ont pas choisi d’être les petits‑enfants de Claude François » et reconnaît l’impossibilité d’échapper à cette notoriété familiale, qui se transmet aujourd’hui à une troisième génération.