Classement des puissances militaires en Afrique: l’Égypte reste en tête, le Bénin progresse

Selon le classement 2026 du Global Firepower Index, la République arabe d’Égypte conserve sa place de première puissance militaire du continent africain, confirmant ainsi sa position dominante dans le domaine de la défense en Afrique.

Le classement mondial, publié par le site spécialisé américain Global Firepower, repose sur plus de 60 critères incluant les effectifs, les moyens terrestres, navals et aériens, le budget de la défense, la logistique et d’autres paramètres liés aux capacités militaires.



L’Égypte figure également parmi les puissances militaires crédibles à l’échelle mondiale, se classant dans le top 20 des pays évalués, devant la majorité des autres États africains. Dans le détail, l’armée égyptienne se caractérise par des effectifs importants, des équipements variés et des réservistes nombreux, ce qui lui permet de conserver une avance nette sur ses homologues du continent.



Derrière l’Égypte, l’Algérie et le Nigeria occupent respectivement la deuxième et la troisième place du classement africain, suivis par l’Afrique du Sud et l’Éthiopie, qui complètent le top cinq des forces militaires en Afrique selon Global Firepower.



Le Bénin, lui, figure également dans ce classement mais en queue de peloton, témoignant d’une armée aux moyens limités par rapport à ses homologues continentaux. Malgré cette position, les données indiquent toutefois que le pays a progressé par rapport aux éditions antérieures, reflétant des efforts de renforcement de ses capacités institutionnelles et opérationnelles.



Ce classement illustre les disparités importantes entre les États africains en matière de puissance militaire, où l’Égypte conforte sa position de leader régional, suivie de puissances plus dotées en effectifs et en équipements, tandis que d’autres nations, comme le Bénin, restent en bas du tableau mais enregistrent des mouvements encourageants.