Choix du duo candidats LD: le parti n’est pas à l’abri des frustrations malgré la prudence

Le parti d’opposition Les Démocrates a rendu publics les critères et pièces exigés pour toute candidature à ses investitures en vue des prochaines élections générales de 2026.

Le parti Les Démocrates s’est lancé dans une procédure transparente dans le choix de son duo candidats pour les élections présidentielles de 2026. À travers un document officiel, la formation politique présidée par Boni Yayi précise les conditions de désignation de ses candidats ainsi que les obligations financières et administratives liées au processus.

Critères de désignation

Pour être retenu, le candidat doit impérativement :

À lire aussi : Mali : ouverture du procès de l’ex-Premier ministre Moussa Mara à Bamako

être membre du parti (fondateur ou adhérent),

à jour de ses cotisations et droits d’adhésion ;

avoir participé aux activités de la formation et être reconnu pour son soutien, ses contributions financières et/ou morales au rayonnement du parti ;

jouir d’une bonne moralité et ne pas avoir fait l’objet de faits portant atteinte à sa réputation ;

justifier des résultats concrets dans son action politique au niveau local ;

démontrer un leadership de rassemblement et une capacité à mobiliser des ressources pour la campagne, notamment en vue de l’élection présidentielle.

Le parti exige également le versement d’une caution de 25 millions de francs CFA lors du dépôt de candidature. En cas de non-retenue, une partie du montant (20 millions FCFA) sera restituée au candidat.

Pièces administratives à fournir

Parmi les documents requis pour candidater au poste de candidat ou colistier pour le compte des élections présidentielles figurent :

un certificat de nationalité,

un bulletin n°3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois,

un certificat de résidence,

un quitus fiscal couvrant les trois dernières années (2022, 2023 et 2024),

la preuve d’appartenance au domaine foncier ou aux parts de sociétés agricoles si le candidat est bénéficiaire de terres distribuées par l’État,

une déclaration sur l’honneur de non-condamnation,

un curriculum vitae détaillé.

Pièces complémentaires

Le parti exige aussi :

À lire aussi : Gabon: l’UDB de Brice Oligui Nguema en tête selon les résultats partiels

une carte ou fiche d’adhésion,

une attestation de participation aux activités du parti,

la preuve de l’ancrage territorial du candidat,

une reconnaissance officielle de ses contributions financières et morales, délivrée par les structures compétentes du parti.

Une sélection à forts enjeux

Si ces critères traduisent une volonté de rigueur et de transparence, la tâche ne s’annonce pas aisée pour le comité chargé d’examiner les candidatures.

En effet, au-delà des pièces administratives et financières, certains critères « subjectifs » interviendront sans doute pour départager les candidats à la candidature du duo candidats. Le débat autour de l’auto-parrainage pourrait refaire surface.

Le parti n’est donc pas à l’abri de frustrations ou de contestations parmi les aspirants non retenus. Dans ce contexte, il faudra un leadership affirmé et une stratégie de gestion interne pour maintenir la cohésion et faire l’unanimité autour du duo de candidats qui représentera la formation en 2026.

À lire aussi : Chine : l’ancien ministre Tang Renjian condamné à mort pour corruption

Au-delà des ambitions individuelles, l’enjeu pour Les Démocrates sera de placer l’intérêt général au-dessus des querelles partisanes, afin d’arriver aux élections avec un front uni et crédible face aux autres forces politiques du pays notamment face au bloc politique autour du pouvoir finissant.