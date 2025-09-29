Chine : l’ancien ministre Tang Renjian condamné à mort pour corruption

Tang Renjian, ancien ministre de l’Agriculture et ex-gouverneur provincial, a été condamné à mort avec sursis pour avoir perçu plus de 268 millions de yuans (32 millions d’euros) de pots-de-vin au cours de ses dix-sept années de carrière politique. Sa condamnation s’inscrit dans la vaste campagne anticorruption menée par le président Xi Jinping.

Selon les autorités, ces actes ont « causé des pertes particulièrement graves aux intérêts de l’État et du peuple ». Tang aurait reconnu ses crimes et exprimé des remords. La peine, symbolique, sera commuée en prison à vie s’il ne récidive pas pendant deux ans et pourrait être encore réduite en cas de bonne conduite.

Avant son ministère (2020-2024), Tang avait été gouverneur du Gansu et vice-président de la région autonome du Guangxi. Il avait été exclu du Parti communiste chinois en novembre dernier, et l’enquête ouverte six mois plus tard s’est conclue rapidement.

Cette affaire rappelle la chute de deux ministres de la Défense, Li Shangfu et Wei Fenghe, et illustre la détermination de Pékin à combattre la corruption tout en consolidant le pouvoir de Xi Jinping.