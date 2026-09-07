Ghana : le barrage de Weija frôle son seuil, des habitants appelés à évacuer

Ghana Water Limited prévoit de reprendre mercredi 9 septembre le déversement contrôlé du barrage de Weija, près d’Accra, alors que le niveau de l’eau atteint 45,2 pieds, à proximité du seuil de 46 pieds.

Des habitants vivant en aval du barrage de Weija, dans le Grand Accra, ont été appelés à évacuer avant la reprise d’un déversement contrôlé prévue mercredi 9 septembre. Ghana Water Limited (GWL) a déclenché cette mesure de précaution après la montée du niveau du réservoir à 45,2 pieds, proche du seuil de 46 pieds.

La hausse du niveau est liée aux fortes pluies enregistrées en amont et à la poursuite des précipitations dans le bassin versant de la rivière Densu et de ses affluents. Le lâcher d’eau doit permettre de protéger l’intégrité du barrage tout en réduisant le risque d’une montée incontrôlée du réservoir.

Les communautés citées parmi les zones potentiellement exposées comprennent Tetegu, Oblogo, Pambros Salt, Lower McCarthy Hill, Lower Weija, Bojo Beach et Ada Kopey, ainsi que les secteurs voisins. GWL a demandé aux habitants de rester attentifs aux consignes officielles et d’éviter les activités susceptibles de les exposer au danger.

La compagnie a également appelé la National Disaster Management Organisation (NADMO), les autorités locales, les responsables traditionnels et les associations de résidents à préparer les opérations d’évacuation et les autres mesures de précaution. La situation doit continuer d’être surveillée jusqu’au début du déversement.

Un ouvrage stratégique pour l’approvisionnement d’Accra

Construit sur la rivière Densu dans les années 1970, le barrage de Weija constitue une infrastructure majeure d’alimentation en eau potable pour l’ouest d’Accra et les zones voisines. La municipalité de Weija-Gbawe indique qu’il fournit environ 80 % de l’eau potable destinée à cette partie de la capitale du Ghana.

Les zones situées en aval connaissent régulièrement des épisodes d’inondation pendant la saison des pluies. En mai 2026, Ghana Water Limited avait souligné que les fortes précipitations, l’occupation de certains couloirs d’écoulement et les constructions dans des secteurs vulnérables aggravaient les risques, tout en rappelant que les déversements contrôlés restent une mesure de sécurité destinée à éviter une défaillance du barrage.

Le déversement annoncé pour le 9 septembre intervient donc dans un contexte de vigilance accrue autour de la Densu. Les autorités ont demandé aux populations concernées de coopérer avec les services d’urgence et de suivre les prochaines mises à jour sur l’évolution du niveau de l’eau.