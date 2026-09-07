Angola : 34 % de Standard Bank en vente, cotation le 30 septembre

L’État angolais met en vente 4,76 millions d’actions, soit 34 % du capital de Standard Bank de Angola. La souscription se déroulera du 11 au 25 septembre avant une admission prévue sur la BODIVA le 30 septembre.

L’État angolais a lancé la vente de 34 % du capital de Standard Bank de Angola (SBA), soit 4,76 millions d’actions, dans le cadre de son programme de privatisations. La période de souscription est fixée du 11 au 25 septembre 2026, avant une admission à la cote de la Bourse de la dette et des valeurs d’Angola (BODIVA) prévue le 30 septembre.

L’opération a été annoncée lundi 7 septembre par l’Institut de gestion des actifs et participations de l’État (IGAPE), après approbation du prospectus par la Commission du marché des capitaux. Le prix indicatif a été fixé entre 41 220 et 50 000 kwanzas par action, avec un règlement prévu le 29 septembre.

Sur les actions mises en vente, une tranche représentant 24 % du capital de la banque est réservée à Standard Bank Group Limited, déjà actionnaire de référence. Les 10 % restants sont destinés au public. Standard Bank Group détient actuellement 51 % de la filiale angolaise.

L’État possède 49 % de Standard Bank de Angola après la saisie d’une participation qui appartenait à l’homme d’affaires Carlos São Vicente. La vente de 34 % doit réduire cette présence publique tout en ouvrant une partie du capital aux investisseurs de marché.

Une nouvelle opération dans le secteur bancaire angolais

La cession s’inscrit dans le Programme de privatisations (PROPRIV), par lequel Luanda cherche à réduire la participation directe de l’État dans plusieurs entreprises et à approfondir le marché financier local. L’entrée de Standard Bank de Angola sur la BODIVA ajoutera une nouvelle valeur bancaire à la place financière angolaise.

Le secteur bancaire connaît parallèlement d’autres mouvements de capital. Début septembre, le portugais Banco BPI a annoncé la vente de sa participation de 33,35 % dans Banco de Fomento Angola pour 388,5 millions d’euros, une opération distincte qui doit mettre fin à trois décennies de présence de BPI dans cette banque.

Pour Standard Bank de Angola, la prochaine étape est désormais l’ouverture de la souscription le 11 septembre. Les investisseurs particuliers disposeront jusqu’au 25 septembre pour participer à l’offre, avant le règlement le 29 et le début attendu des échanges le lendemain.