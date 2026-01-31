Chelsea–West Ham (Premier League J24) : chaînes et horaires de diffusion

Chelsea reçoit West Ham ce samedi à 17h30 GMT dans le cadre de la 24e journée de Premier League : un derby londonien diffusé en direct dans plusieurs zones géographiques. Les modalités de retransmission varient selon les pays, avec des diffusions sur chaînes payantes et des options de streaming accessibles aux abonnés.

En France, la rencontre sera proposée en direct sur CANAL+ FOOT. Les abonnés de CANAL+ pourront également suivre le match en streaming via la plateforme myCANAL, depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur.

Au Royaume‑Uni, la diffusion est programmée sur Sky Sports Main Event et Sky Sports Premier League. Les spectateurs britanniques disposent aussi d’options de streaming via Sky Go ou le service NOW TV. Dans plusieurs pays européens, la rencontre est prise en charge par les détenteurs locaux des droits de la Premier League, DAZN étant cité comme diffuseur dans certains territoires.

Diffusions en Afrique, en Amérique du Nord et options de streaming

Sur le continent africain, Chelsea – West Ham sera diffusé sur SuperSport, identifié comme diffuseur officiel de la Premier League dans de nombreux pays, ainsi que sur Canal+ Foot selon les territoires. En complément des offres linéaires, la diffusion en streaming est également mentionnée via BeIN Sport.

En Amérique du Nord, la diffusion aux États‑Unis est assurée par USA Network, avec une option de streaming proposée sur Peacock. Au Canada, la retransmission de la rencontre est confiée à DAZN.

Les différentes plateformes citées permettent aux abonnés et aux détenteurs de droits locaux d’accéder au match selon leurs abonnements et les services disponibles dans chaque pays. myCANAL, Sky Go et NOW TV sont explicitement indiqués comme options de visionnage en ligne pour les marchés mentionnés, tandis que Peacock est signalé pour les États‑Unis et BeIN Sport pour certaines diffusions en streaming.

Les informations de diffusion rassemblées correspondent aux indications disponibles pour la 24e journée de Premier League et précisent les principaux diffuseurs et services de streaming par zone géographique : CANAL+ FOOT et myCANAL pour la France ; Sky Sports Main Event, Sky Sports Premier League, Sky Go et NOW TV pour le Royaume‑Uni ; DAZN pour certains territoires européens ; SuperSport et Canal+ Foot pour l’Afrique ; BeIN Sport en streaming dans certains cas ; USA Network et Peacock pour les États‑Unis ; DAZN pour le Canada.