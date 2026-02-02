Championship: Frank Lampard lucide après le coup d’arrêt de Coventry City

Toujours leader du Championship, Coventry City voit son avance fondre et traverse une période délicate, un constat lucide dressé par son entraîneur Frank Lampard après la défaite face aux QPR.

Leader fragilisé du Championship, Coventry City traverse une zone de turbulences, comme l’a reconnu son entraîneur Frank Lampard après la défaite concédée face aux Queens Park Rangers (2-1). Battus à Londres, les Sky Blues conservent toutefois la première place du classement, à égalité de points avec Middlesbrough, leur dauphin. Un scénario impensable il y a encore quelques semaines, lorsque Coventry comptait dix points d’avance après son succès contre Boro en novembre. Depuis, la dynamique s’est inversée : le club n’a plus remporté le moindre match à l’extérieur lors de ses sept dernières sorties, voyant son confortable matelas fondre.

« Ce qu’il faut faire maintenant, c’est rester positifs et se concentrer sur le prochain match. Nous traversons une période difficile, et il est clair que les choses sont compliquées en ce moment, mais nous sommes en tête du classement », a confié Frank Lampard à la BBC Radio. « Nous savons que l’écart est désormais comblé, donc c’est une course à partir de maintenant, et nous devons nous ressaisir très rapidement. »

Sur la pelouse de Loftus Road, Coventry avait pourtant idéalement entamé la rencontre, ouvrant le score grâce à une tête précise de Josh Eccles, à la conclusion d’un bon mouvement collectif. Mais les locaux ont renversé la situation en seconde période, portés par les réalisations de Richard Koné et Nicolas Madsen, s’offrant un succès marquant après la lourde défaite subie face à Coventry en début de saison.

L’ancien milieu de terrain de Chelsea n’a pas cherché à masquer les failles de son équipe.

« Nous n’avons pas bien géré les moments difficiles du match. Nous avons perdu quelques seconds ballons, nous nous sommes engagés dans des duels et nous avons fini par le payer cher », a-t-il reconnu. Lampard a néanmoins salué l’action menant à l’ouverture du score : « C’est un superbe but, une tête fantastique de Josh et une belle passe de Rudy. On sentait que sur ce terrain, face à un adversaire coriace, le match allait être difficile. Marquer ce but pour prendre l’avantage, c’est vraiment bien. »

Avant de conclure, lucide sur les manques actuels de son groupe : « Quand le jeu devient chaotique, que les deuxièmes ballons nous échappent, nous prenons du retard et nous sommes punis. » À l’approche du sprint final, Coventry City reste en tête, mais la marge d’erreur s’est considérablement réduite.





