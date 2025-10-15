En Brève

Cessez-le-feu de 48 heures entre le Pakistan et l'Afghanistan, annonce Islamabad

Le Pakistan et l’Afghanistan ont approuvé un cessez‑le‑feu de 48 heures, devant entrer en vigueur mercredi 15 octobre à 13h00 TU, a indiqué la diplomatie pakistanaise dans la soirée, après plusieurs jours d’affrontements meurtriers à leur frontière. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères précise que « le gouvernement pakistanais et le régime taliban afghan (…) ont décidé d’instaurer un cessez‑le‑feu temporaire à compter de 18h00 aujourd’hui pour les prochaines 48 heures ». « Pendant cette période, les deux parties s’efforceront sincèrement de trouver une solution positive à ce problème complexe, mais résoluble, par un dialogue constructif », ajoute le texte.

