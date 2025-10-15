Cessez-le-feu de 48 heures entre le Pakistan et l’Afghanistan, annonce Islamabad

En Brève

Le Pakistan et l’Afghanistan ont approuvé un cessez‑le‑feu de 48 heures, devant entrer en vigueur mercredi 15 octobre à 13h00 TU, a indiqué la diplomatie pakistanaise dans la soirée, après plusieurs jours d’affrontements meurtriers à leur frontière. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères précise que « le gouvernement pakistanais et le régime taliban afghan (…) ont décidé d’instaurer un cessez‑le‑feu temporaire à compter de 18h00 aujourd’hui pour les prochaines 48 heures ». « Pendant cette période, les deux parties s’efforceront sincèrement de trouver une solution positive à ce problème complexe, mais résoluble, par un dialogue constructif », ajoute le texte.

