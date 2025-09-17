Centrafrique : 05 policiers congolais portés disparus après un accident de la MINUSCA

Cinq membres d’une unité de police constituée de la République du Congo, déployés au sein de la MINUSCA, sont portés disparus après un accident de la route survenu mardi dans la préfecture d’Ombella-Mpoko, a annoncé la mission onusienne mercredi.

Selon sa porte-parole, Florence Marchal, un véhicule blindé de transport de troupes a basculé dans la rivière Ombella-Mpoko, à une trentaine de kilomètres au nord-est de Damara. Le blindé faisait partie d’un convoi de cinq véhicules revenant de Bangui vers Bambari.

Deux policiers ont été blessés et évacués vers la capitale, où leur état est jugé stable. Des opérations de recherche mobilisant casques bleus, policiers, ingénieurs civils et habitants de la région sont en cours.

Par ailleurs, Mme Marchal a salué l’élan de solidarité de la population locale et exprimé, au nom de la cheffe de mission Valentine Rugwabiza, la gratitude de la MINUSCA envers le peuple centrafricain. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l’accident.