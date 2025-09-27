Centrafrique : 02 cas confirmés de Mpox dans la préfecture de Sangha-Mbaéré

Quatre cas suspects de Mpox ont été signalés dans la préfecture de la Sangha-Mbaéré, dans le sud-ouest de la République centrafricaine, dont deux confirmés positifs, selon des sources locales jeudi.

Julien Semndoutou, médecin-chef du district sanitaire de Bayanga, précise que les analyses de l’Institut Pasteur de Bangui ont confirmé deux cas. Les patients, deux femmes et deux hommes, ont été placés en isolement et reçoivent des soins adaptés.

« Nous appelons la population à la vigilance et à éviter le contact avec les animaux domestiques, vecteurs potentiels de la maladie », a-t-il ajouté.

Entre janvier et août 2025, 427 cas de Mpox ont été recensés dans le pays, dont 28 confirmés. L’épidémie reste active à Mbaïki, Bangassou, Sangha-Mbaéré et Kembé-Satéma, avec une moyenne de quatre cas confirmés chaque semaine.