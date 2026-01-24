Ce pays ouest-africain lance la construction de son plus haut pont

Le gouvernement ghanéen et la JICA veulent lancer cette année les travaux du pont de Volivo, un ouvrage d’envergure qui doit renforcer la connexion entre les régions de la Volta et d’Oti et soutenir le développement économique local.

Le ministre des Routes et des Autoroutes, Kwame Agbodza, a qualifié de « très productives » les discussions tenues avec Yushi Nagano, chef des investissements en Afrique pour la Japan International Cooperation Agency (JICA). Selon le ministre, « si Dieu le veut, le président Mahama lancera cette année les travaux de construction du pont lui-même. »

Le projet prévoit la réalisation d’un pont à haubans de 540 mètres de long, avec une travée principale de 280 mètres et des tours de 51 mètres. L’ouvrage comprendra deux voies de circulation, des trottoirs et des garde-corps. Les autorités indiquent qu’il dépassera de 200 mètres la longueur du pont Adomi, devenant ainsi le pont à haubans le plus long du pays et l’un des ponts aux pylônes les plus élevés du Ghana.

Caractéristiques techniques et enjeux locaux

Un pont à haubans est un type d’ouvrage où le tablier est soutenu par des câbles tendus depuis un ou plusieurs pylônes. Le choix de cette configuration pour Volivo répond à des impératifs techniques liés à la portée à franchir et aux contraintes du site. Les tours de 51 mètres serviront d’ancrage principal pour les haubans et donneront au pont une visibilité marquante dans le corridor oriental où il s’insère.

Les autorités ghanéennes présentent ce chantier comme un investissement stratégique pour améliorer la mobilité entre la Volta et l’Oti. Outre la réduction des temps de trajet, le nouvel ouvrage doit faciliter le transport des marchandises, stimuler les échanges commerciaux interrégionaux et renforcer l’intégration économique locale. Le tracé et les aménagements prévus incluent des trottoirs, ce qui devrait aussi améliorer l’accessibilité pour les piétons et les usagers non motorisés.

Partenariat et apport de la JICA

La participation de la JICA s’inscrit dans la tradition de coopération du Japon avec plusieurs pays africains sur des projets d’infrastructures routières et de mobilité urbaine. L’agence japonaise apporte non seulement des financements potentiels, mais aussi une expertise technique et un soutien à la gestion de projet, éléments jugés essentiels pour la réalisation d’infrastructures à grande échelle et durables.

Selon les responsables ghanéens, tirer parti de l’expérience japonaise doit permettre de garantir des normes techniques élevées et de poser un précédent pour de futurs projets d’ingénierie au Ghana. Le lancement des travaux, annoncé pour cette année, marquera une étape importante dans la modernisation des axes routiers du pays et dans la mise en œuvre des accords conclus avec des partenaires internationaux.