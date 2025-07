Candidature de Kemi Seba: la flamme d’une ambition ou l’illusion d’un feu de paille ?

Le 5 janvier dernier, l’annonce avait fait l’effet d’un coup de tonnerre dans le ciel déjà chargé de la politique béninoise. Kemi Seba, figure controversée du panafricanisme radical, déclarait vouloir briguer la magistrature suprême en 2026.

Un choix qu’il présentait comme une réponse à l’appel pressant de « ses partisans », et comme une promesse d’embraser le système en place, jusqu’à en consumer les fondements.

Mais six mois plus tard, le silence est total.

Le bruit révolutionnaire a cédé la place à un étrange mutisme. L’embrasement annoncé ressemble aujourd’hui à une étincelle vite soufflée par la réalité du terrain.

Le cas Seba est fascinant à plus d’un titre. Charismatique pour ses adeptes, polémique pour ses détracteurs, il est devenu au fil des ans un agitateur idéologique globalisé, plus à l’aise dans les aéroports que dans les circonscriptions électorales. Son activisme flamboyant, parfois mystique, parfois outrancier, repose sur une dénonciation constante de l’Occident, de la Françafrique, du néocolonialisme. Mais à vouloir incarner la rupture absolue, il oublie peut-être une vérité politique élémentaire : on ne conquiert pas un pays depuis l’exil.

Or, Kemi Seba ne met plus les pieds au Bénin. Et sans ancrage national réel, sans coalition crédible, sans discours de programme (et non de posture), l’annonce de candidature devient un acte performatif déconnecté du réel. L’électorat béninois, de plus en plus exigeant, veut du concret, pas des vidéos prophétiques filmées à Paris ou à Dakar.

L’obstacle du parrainage : le couperet républicain

Il y a aussi le filtre implacable de la loi. Le parrainage, imposé par la réforme électorale, est une épreuve politique avant même que la campagne ne commence. Et il ne suffit pas d’avoir des milliers de followers pour obtenir le soutien de députés ou de maires sous influence du pouvoir ou des grandes forces politiques établies.

- Publicité-

Qui parrainera Kemi Seba ? Quel élu béninois prendra le risque politique de soutenir une figure aussi clivante, souvent perçue comme un trublion idéologique plus qu’un homme d’État en devenir ?

Même ses soutiens les plus fervents se murent dans le silence. Le projet paraît déjà englué dans un déficit structurel de crédibilité institutionnelle.

L’heure de la clarification

Si la politique est un art, elle exige discipline, constance et clarté. Or, Kemi Seba reste à ce jour dans le flou stratégique, entre posture révolutionnaire et ambitions présidentielles. Ce double discours commence à fatiguer, même chez ses partisans les plus enflammés.

- Publicité-

Au Bénin, on commence à parler de “candidature de plaisantin”. Non pas par moquerie gratuite, mais parce que les vrais candidats, eux, avancent en silence, nouent des alliances, investissent le territoire, affûtent leur stratégie. Ils ne se contentent pas de déclarations solennelles depuis l’étranger.

Et puisque c’est lui-même qui a voulu « ouvrir les hostilités », il serait temps qu’il dise clairement où il en est, ce qu’il propose, comment il compte surmonter les obstacles ou s’il a renoncé, en silence, à allumer le brasier de ses promesses.