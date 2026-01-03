Can Maroc 2026: quelles chances pour le Bénin face à l’Égypte ?

La rencontre Égypte – Bénin se déroulera au Grand Stade d’Agadir le 5 janvier 2026 à 17h (CAN Maroc 2026). L’Égypte, septuple championne d’Afrique – en quête d’un nouveau trophée depuis 2010 – a terminé première de son groupe en restant invaincue. Le Bénin, lui, s’est qualifié in extremis en terminant meilleur troisième (3 points) malgré deux défaites en poule. À première vue, les Pharaons égyptiens partent largement favoris : Hossam Hassan en tête d’un effectif riche (Mohamed Salah, Omar Marmoush, Trezeguet…) et dispensant une « culture de la gagne » (7 titres, record continental). Les Guépards béninois, emmenés par Gernot Rohr, disposent néanmoins d’atouts inédits (première victoire historique 1-0 contre le Botswana en phase de poules) et joueront crânement leur chance.

L’Égypte a survolé le groupe B de la CAN 2026 en remportant deux matchs (dont un succès poussif 1-0 sur le Zimbabwe grâce à un éclair de Salah) et en assurant le nul contre l’Angola, ce qui lui a valu 7 points et la 1re place de poule. Les Égyptiens sont donc « invaincus et convaincants » en phase de groupes, abordant ce huitième de finale avec le statut de favorites. Leurs faiblesses ont été minimes (un seul but encaissé), mais la fluidité offensive reste à améliorer.

Le Bénin, de son côté, a terminé 3ᵉ du groupe D avec 3 points (1 victoire, 0 nul, 2 défaites). Après un premier succès historique 1-0 sur le Botswana (première victoire en temps réglementaire en CAN pour le Bénin), les Guépards ont chuté 0-3 contre le Sénégal lors de la dernière journée, se qualifiant parmi les meilleurs troisièmes. Leur parcours reste remarquable pour une nation considérée comme outsider et la qualification en huitièmes est déjà vue comme une performance. Le sélectionneur adjoint du Bénin, Nabil Trabelsi, a d’ailleurs salué cette victoire sur le Botswana comme un « tournant historique » pour l’équipe nationale.

Forces et faiblesses des équipes

Égypte (Pharaons) : Forte d’une attaque réputée « la meilleure du continent »(Salah, Marmoush, Trezeguet), l’Égypte compte sur son expérience et son mental de champion. Selon leur sélectionneur Hossam Hassan, l’Égypte possède les « meilleurs joueurs » et « l’état d’esprit gagnant » nécessaire pour décrocher une huitième étoile. Leur style de jeu a été parfois limité, mais leur solidité défensive est un atout (deux « clean sheets » consécutifs, par exemple). Le revers contre l’Afrique du Sud (besoin d’un penalty) rappelle toutefois que les Pharaons doivent hausser leur niveau pour s’imposer dans ce match.

Bénin (Guépards) : Le Bénin a prouvé sa ténacité et sa cohésion. Sous l'impulsion de joueurs comme Steve Mounié, Junior Olaitan ou Tosin Aiyegun, l'équipe de Gernot Rohr peut s'appuyer sur sa solidarité et sa rigueur défensive. Son principal point fort reste le collectif : après deux défaites en poule, les joueurs béninois ont su rester concentrés et décrocher leur ticket pour les 8ᵉ de finale. Leur rythme de jeu est parfois lent et ils n'ont marqué qu'une seule fois lors de leurs cinq derniers matchs internationaux. Ils auront besoin d'un niveau de jeu « bien supérieur » à celui des poules pour espérer déjouer les pronostics face à l'Égypte.

Confrontations et statistiques clés

L’historique est clairement en faveur de l’Égypte. Les Pharaons restent invaincus lors de leurs quatre dernières confrontations contre le Bénin, et lors de leur unique face-à-face en CAN (2-0 pour l’Égypte en 2010). De plus, les statistiques récentes illustrent l’écart de forme : avant le tournoi, le Bénin affichait 6 défaites sur ses 10 derniers matchs (4 victoires, 0 nul) tandis que l’Égypte enchaînait trois victoires consécutives et un nul. En phase de groupes, l’Égypte a encaissé moins de buts (1 seul) que le Bénin (3 encaissés en un match), ce qui témoigne de sa meilleure maîtrise défensive. Cette supériorité historique et statistique conforte l’idée que l’Égypte devrait logiquement dominer la rencontre.

En termes tactiques, l’Égypte devrait privilégier un bloc plutôt bas, cherchant à contrôler le jeu et profiter des décalages par ses attaquants de classe mondiale. Face à un bloc béninois compact, les Egyptiens pourront se contenter d’un but ou deux pour valider leur ticket. Le Bénin cherchera quant à lui à rester solide défensivement et à profiter d’erreurs ou de coups de pied arrêtés pour surprendre. L’absence d’efficacité offensive béninoise est illustrée par le fait qu’ils ont marqué seulement une fois lors de leurs cinq dernières sorties.

Le duel Egypte–Bénin s’annonce donc déséquilibré sur le papier car l’équipe de Hossam Hassan, riche en expérience de phases finales, dispose de tous les atouts pour verrouiller la rencontre. Néanmoins, le Bénin n’a « rien à perdre » et jouera son va-tout, inspiré par sa dynamique positive et son collectif soudé. Les Nord-Africains doivent néanmoins se méfier car tout relâchement permettrait aux Guépards de croire à l’exploit.