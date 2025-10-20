CAN Féminine 2026 (Q): la liste de la Côte d’Ivoire pour défier le Sénégal

Le sélectionneur national de la Côte d’Ivoire, Reynald Pedros, a fait appel à un groupe de 23 joueuses retenues pour le deuxième tour éliminatoire de la CAN Féminine 2026.

Les éliminatoires de la CAN Féminine 2026 sont à l’honneur cette semaine avec les rencontres de la manche aller du deuxième tour. Egalement en lice pour la phase finale, la Côte d’Ivoire affrontera le Sénégal. Les Eléphantes se déplaceront chez les Lionnes de la Téranga, avant de recevoir les Sénégalaises la semaine prochaine.

Pour ce choc décisif, le sélectionneur Reynald Pedros a dévoilé la liste des joueuses retenues. Le technicien français a fait appel à un groupe de 23 dames avec les expérimentées Nina Kpaho, Matoba Cissé, Bernadette Kakounan Amani, Rebecca Ello, Sylviane Kokora, Rosemonde Kouassi et Priscille Kreto.

Liste des 23 joueuses

Gardiennes

1- Gnamien Ablan (Atlético)

2- Diakité Aramatou (AGIR)

3- Koffi Agnès (Juventus FC)

Défense

4- Diakité Mariam (Fenerbahçe)

5- Gbehi Anastasie (ASEC)

6- Cissé Matoba (Tausi FC)

7- Kpaho Nina (Sanayispor)

8- Fofana Aicha (ASEC)

Milieux

9- Brou Sopie (ASEC)

10- Amani Kakounan (Tenerife)

11- Doudou Yetti (ASEC)

12- Gnounoue Erica (ASEC)

13- Yapo Aboa Katchi (ASEC)

14- Dagba Essi (ASEC)

15- Ello Rebecca (Valence)

Attaquantes

16- Ouédraogo Habibou (ASEC)

17- Konan Inès (Strasbourg)

18- Kokora Sylviane (SC Casablanca)

19- Dialla Ami (ASEC)

20- Kreto Priscille (BILK Shymkent)

21- Kouassi Rosemonde (Washington Spirit)

22- Behinan Melissa (Amedspor)

23- Koffi Jocelyne (Suffield Academy)