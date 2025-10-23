CAN Féminine 2026 (Q): Egypte vs Ghana, Algérie vs Cameroun, le programme de ce jeudi

Découvrez les rencontres au programme ce jeudi à travers l’Afrique, comptant pour la phase aller du deuxième tour éliminatoire de la CAN féminine 2026.

Le second tour éliminatoire de la CAN féminine 2026 se poursuit ce jeudi avec les rencontres de la manche aller. Trois matchs sont au programme à travers l’Afrique. Grand habitué de cette compétition continentale, le Cameroun va croiser les crampons avec l’Algérie. Un grand adversaire pour les Lionnes Indomptables qui doivent arracher la victoire pour maximiser leur chance de qualification pour la phase finale.

L’autre choc au programme oppose l’Egypte au Ghana. Portées par un public acquis à leur cause, les Pharaons dames vont tenter de prendre le dessus sur les Ghanéennes avant la manche retour la semaine prochaine.

Le ​Programme de ce jeudi 23 octobre :

15h00 : Angola vs Malawi

​16h00 : Égypte vs Ghana

​18h00 : Algérie vs Cameroun

