CAN 2025: Paul Put promet un Ouganda ambitieux face au Nigeria

Le sélectionneur de l’Ouganda, Paul Put, s’est montré confiant à l’approche de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, affirmant que ses joueurs seront prêts à rivaliser avec les Super Eagles du Nigeria.

Logés dans le groupe C, les Cranes retrouveront le Nigeria (trois fois champion d’Afrique), la Tunisie – victorieuse de l’édition 2004 – ainsi que leurs voisins de la Tanzanie. Un tirage relevé, mais que le technicien belge accueille avec sérénité.

« Les Super Eagles sont une équipe redoutable, composée de joueurs talentueux et expérimentés évoluant dans les grands championnats européens », a-t-il confié à CAFonline. « Nous les respecterons, mais nous ne serons pas intimidés. Nous serons prêts à nous battre», a-t-il ajouté.

Fort de son expérience sur le continent, Paul Put, finaliste de la CAN 2013 avec le Burkina Faso, croit en la capacité de son groupe à créer la surprise. L’Ouganda disputera son premier match face aux Aigles de Carthage le 23 décembre prochain au Maroc, théâtre de cette 35e édition du tournoi.

