CAN 2025: Pape Thiaw sort du silence et assume l’émotion de la finale

Très critiqué après son coup de sang lors de la finale de la CAN 2025, Pape Thiaw est finalement sorti du silence. Sur les réseaux sociaux, le sélectionneur du Sénégal a justifié son comportement lors du choc contre le Maroc (1-0) et présenté ses excuses à la planète foot.

Très attendu après les scènes de tension qui ont marqué la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025, Pape Thiaw a pris la parole. Le sélectionneur du Sénégal s’est exprimé longuement dans un message publié sur son compte Instagram. Au cœur de sa déclaration, l’ancien international sénégalais ra evendiqué avant tout un attachement viscéral à son pays. « Mon cœur, mon âme, mon esprit sont ancrés dans ce beau pays qui m’a tout donné », a-t-il écrit affirmant qu’il ferait « l’impossible » pour le Sénégal.

Revenant sur l’épisode controversé, Pape Thiaw a réfute toute volonté de transgresser les règles. Selon lui, sa réaction était avant tout dictée par l’émotion et par le souci de protéger ses joueurs face à ce qu’il estime avoir été une injustice. « Ce que certains prendront comme une violation des règles n’est autre qu’une réaction émotionnelle », a-t-il expliqué, avant de rappeler que, après concertation, son équipe est revenue sur le terrain pour aller chercher le trophée.

Conscient de la portée de ses actes, le sélectionneur a présenté néanmoins ses excuses à ceux qui auraient pu être heurtés, soulignant que « l’émotion est partie intégrante du football ». Il en profite également pour remercier les autorités sénégalaises, la Fédération, les supporters, ainsi que sa famille et son groupe de joueurs, qualifiés de « 28 guerriers ». Un message d’unité pour refermer un épisode sensible et célébrer un titre historique.