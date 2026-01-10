CAN 2025/ Nigeria: Éric Chelle dévoile la clé pour faire tomber l’Algérie

À la veille du quart de finale très attendu face à l’Algérie, le sélectionneur du Nigeria , Eric Chelle, a insisté sur l’efficacité offensive et la force mentale comme conditions indispensables à une qualification pour le dernier carré.

Le sélectionneur du Nigeria, Éric Chelle, a livré les clés qu’il estime indispensables pour permettre aux Super Eagles de venir à bout de l’Algérie, ce samedi, en quart de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, au stade de Marrakech.

Impressionnant depuis le début du tournoi, le Nigeria affiche un bilan solide avec quatre victoires en autant de rencontres, douze buts inscrits et seulement quatre concédés. De son côté, l’Algérie avance également avec assurance, invaincue et forte d’une défense quasi imperméable, avec un seul but encaissé.

En conférence de presse, vendredi, le technicien malien a résumé l’enjeu avec pragmatisme. « Pour gagner ce match, il faudra marquer plus de buts que l’adversaire », a-t-il lancé, avant d’insister sur l’importance de l’analyse et de la préparation: « Nous étudions le jeu de l’Algérie, nous cherchons ses failles. Mais à ce stade de la compétition, tout se joue aussi dans la tête. »

Éric Chelle a mis l’accent sur la gestion de la pression et le respect strict des consignes. « Les quarts de finale exigent une grande force mentale. Il faut être capable de répondre présent, de suivre le plan et de rester concentré. Le travail quotidien à l’entraînement est essentiel », a-t-il souligné. En cas de succès, le Nigeria prendrait une revanche symbolique sur l’Algérie, victorieuse des Super Eagles en demi-finale de la CAN 2019 en Égypte.