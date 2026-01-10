CAN 2025 : l’Égypte renverse la Côte d’Ivoire et détrône le champion en titre

Le dernier quart de finale de la Coupe d’Afrique des Nations a tenu toutes ses promesses. Au Grand Stade d’Agadir, l’Égypte a signé une victoire spectaculaire face à la Côte d’Ivoire (3-2), mettant fin au règne des Éléphants, tenants du titre. Réalistes, solides et portés par un Emam Ashour de gala, les Pharaons décrochent leur billet pour les demi-finales.

Le scénario bascule très tôt. Profitant d’une perte de balle de Franck Kessié, Emam Ashour lance parfaitement Omar Marmoush, qui ajuste le gardien ivoirien dès la 4e minute (1-0). Malgré une large possession ivoirienne, l’Égypte frappe encore sur coup de pied arrêté : sur un centre de Mohamed Salah, Rami Rabia double la mise de la tête (32e, 2-0).

La Côte d’Ivoire réduit l’écart juste avant la pause sur un but contre son camp d’Ahmed Abou El Fotouh (40e), relançant totalement la rencontre.

Au retour des vestiaires, les Pharaons piquent à nouveau. Sur une ouverture précise de Rabia, Ashour délivre une passe décisive somptueuse pour Salah, qui inscrit son quatrième but dans cette CAN (52e, 3-1). L’Égypte semble alors se diriger vers une fin de match maîtrisée.

Mais les Éléphants refusent d’abdiquer. Plus pressants, ils sont récompensés à la 73e minute lorsque Guéla Doué pousse le ballon au fond après un corner mal négocié par la défense égyptienne (3-2). Les dernières minutes se transforment en attaque-défense.

Cap sur une demi-finale de prestige face au Sénégal

Sous une pression intense, l’arrière-garde égyptienne plie mais ne rompt pas. Le gardien Mohamed El Shenawy se montre décisif dans les airs et rassurant dans les derniers instants. Malgré plusieurs centres et frappes contrées, la Côte d’Ivoire ne parvient pas à arracher l’égalisation.

Au coup de sifflet final, l’Égypte valide une victoire de caractère et élimine le champion en titre, au terme d’un quart de finale riche en intensité et en rebondissements.

Grâce à ce succès, les Pharaons retrouveront le Sénégal en demi-finales pour un choc très attendu entre deux géants du continent. Pour la Côte d’Ivoire, la CAN 2025 s’achève prématurément, au terme d’un match où l’efficacité égyptienne aura fait la différence.

Score final : Égypte 3-2 Côte d’Ivoire

Buteurs : Marmoush (4e), Rabia (32e), Salah (52e) / csc Fotouh (40e), Doué (73e)

Homme du match : Emam Ashour