CAN 2025: le Nigéria élimine l’Algérie et retrouve le Maroc en demi-finale

Le Nigeria sera également au rendez-vous des demi-finales de la CAN 2025. Les Super Eagles ont composté leur ticket pour le dernier carré après leur victoire face à l’Algérie ce samedi. Contre les Fennecs dans une rencontre dominée de la tête et des épaules, les Nigérians se sont imposés sur le score sans appel de 2-0. Victor Osimhen et Akor Adams ont signé les deux buts de la partie. Les hommes d’Eric Chelle retrouveront au tour suivant le Maroc, qui a écarté le Cameroun (2-0).