CAN 2025: l’arbitre du match Algérie vs Nigeria écarté…à cause de ses crampons

L’arbitre somalien Omar Abdulkadir Artan a été retiré de l’affiche Nigeria-Algérie par la CAF pour non-respect des règles liées aux équipementiers officiels du tournoi.

L’arbitre somalien Omar Abdulkadir Artan a été écarté du quart de finale très attendu entre le Nigeria et l’Algérie, selon des informations rapportées par le Daily Post. La Confédération africaine de football (CAF) aurait pris cette décision après avoir constaté que l’officiel portait, lors d’un match précédent, des chaussures d’une marque ne figurant pas parmi les équipementiers agréés par les sponsors officiels de la compétition. Un manquement au règlement en vigueur, jugé suffisant pour justifier son retrait de cette affiche à enjeu.

Ironie du sort, Omar Abdulkadir Artan avait été récemment sacré Arbitre de l’année lors des CAF Awards 2025, organisés à Rabat, au Maroc, récompensant jusque-là la qualité de ses prestations sur les pelouses africaines. La CAF devrait communiquer dans les prochaines heures l’identité de l’arbitre appelé à le remplacer pour cette rencontre capitale des quarts de finale. Le choc Nigeria-Algérie est programmé samedi au Grand Stade de Marrakech.