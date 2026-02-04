CDM féminin U20 (Q): Bénin – Egypte, RDC – Côte d’Ivoire, le programme du 3e tour

Du 6 au 14 février 2026, les sélections africaines U20 féminines s’affrontent lors du troisième tour des éliminatoires de la Coupe du monde, avec plusieurs affiches prometteuses et des places qualificatives en jeu.

La course à la qualification pour la Coupe du monde féminine U20 se poursuit avec le troisième tour des éliminatoires africaines, dont les matches aller se disputeront du 6 au 8 février 2026. Une étape décisive qui mettra aux prises plusieurs grandes nations du football féminin continental.

Les rencontres débuteront le vendredi 6 février avec une affiche attendue entre l’Égypte et le Bénin. Le lendemain, le samedi 7 février, s’annonce particulièrement dense avec six confrontations au programme. Le Kenya accueillera la Tanzanie, tandis que l’Ouganda croisera le fer avec la Zambie. Le Nigeria, référence du football féminin africain, recevra le Sénégal, pendant que le Cameroun affrontera le Botswana. La Guinée-Bissau et le Malawi se disputeront également une place pour le tour suivant.

Le dimanche 8 février viendra conclure cette phase aller avec deux affiches de haut niveau. Le Ghana recevra l’Afrique du Sud dans un duel prometteur, avant que la Côte d’Ivoire n’accueille la République démocratique du Congo en soirée.

La phase retour est prévue une semaine plus tard, du 13 au 14 février 2026. Le Botswana tentera de renverser le Cameroun, tandis que le Bénin recevra l’Égypte dans un match crucial pour la qualification. Les autres rencontres verront notamment le Nigeria se déplacer au Sénégal, le Ghana en Afrique du Sud et la Côte d’Ivoire en RDC, dans des confrontations qui s’annoncent indécises. À l’issue de ce troisième tour, seules les sélections les plus solides poursuivront leur route vers le Mondial U20 féminin.

Programme du 3è tour des éliminatoires de la coupe du monde féminine U20 :

Phase aller :

Vendredi 6 février 2026

13h30 : Égypte – Bénin

Samedi 7 février 2026

13h00 : Kenya – Tanzanie

14h00 : Ouganda – Zambie

16h00 : Nigéria – Sénégal

17h00 : Cameroun – Botswana

17h00 : Guinée Bissau – Malawi

Dimanche 8 février 2026

14h00 : Ghana – Afrique du sud

18h00 : Côte d’Ivoire – RDC

Phase retour :

Vendredi 13 février 2026

14h00 : Botswana – Cameroun

17h00 : Bénin – Égypte

Samedi 14 février 2026

13h30 : Malawi – Guinée Bissau

14h00 : Tanzanie – Kenya

14h00 : Afrique du sud – Ghana

14h00 : Zambie – Ouganda

16h00 : RDC – Côte d’Ivoire

18h00 : Sénégal – Nigéria



