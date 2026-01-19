CAN 2025: la Fédération marocaine saisit la CAF et la FIFA après l’incident en finale

La Fédération royale marocaine de football a annoncé son intention d’engager des démarches juridiques auprès des instances continentales et internationales à la suite des événements ayant marqué la finale face au Sénégal.

La finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 continue de faire des vagues. Dans un communiqué officiel, la Fédération royale marocaine de football (FRMF) a fait savoir qu’elle porterait l’affaire devant la Confédération africaine de football (CAF) ainsi que la FIFA, après l’abandon du terrain par la sélection sénégalaise lors de la rencontre décisive. Selon l’instance marocaine, ce retrait est intervenu après la décision de l’arbitre d’accorder un penalty jugé valable en faveur du Maroc, une situation qui aurait profondément perturbé le déroulement normal du match et affecté la performance des joueuses.

La FRMF estime que les événements survenus portent atteinte à l’équité sportive et au bon déroulement de la compétition, et entend ainsi défendre ses droits par les voies réglementaires prévues par les instances du football africain et mondial.

Par ailleurs, la Fédération marocaine a tenu à adresser ses remerciements au public marocain, salué pour sa fidélité et son soutien constant tout au long du tournoi. Elle a également rendu hommage à l’ensemble des acteurs ayant contribué à la réussite de cette édition de la CAN, soulignant l’engagement collectif qui a permis d’assurer le bon déroulement de la compétition continentale.