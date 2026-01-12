CAN 2025: la CAF ouvre une enquête après les incidents du match Nigeria–Algérie

Des affrontements impliquant joueurs et supporters algériens ont éclaté après la défaite face au Nigeria (0-2) à Marrakech samedi, poussant la CAF à lancer une investigation.

La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé l’ouverture d’une enquête à la suite des graves incidents survenus après la victoire du Nigeria face à l’Algérie (2-0), en quart de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, disputé à Marrakech.

Selon Africa Soccer, l’instance continentale épluche actuellement les rapports des arbitres, des responsables de la sécurité ainsi que ceux des représentants des médias présents sur place. Sur le terrain, les Super Eagles avaient validé leur qualification pour les demi-finales grâce à des buts de Victor Osimhen et d’Akor Adams inscrits en seconde période.

Au coup de sifflet final, la tension est toutefois brutalement montée d’un cran. Furieux, les Algériens ont vivement contesté certaines décisions arbitrales qu’ils jugeaient défavorables. Des joueurs auraient tenté de s’en prendre à l’arbitre Issa Sy et à ses assistants, obligeant le service de sécurité à intervenir pour éviter tout dérapage majeur.

Des débordements ont également été signalés dans les tribunes, où des supporters algériens auraient cherché à franchir les barrières de sécurité et endommagé certaines installations du stade. La CAF devrait se prononcer dans les prochains jours sur d’éventuelles sanctions disciplinaires.





