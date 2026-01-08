CAN 2025: John Obi Mikel appelle les Super Eagles à rester concentrés malgré la polémique des primes

À l’approche du quart de finale face à l’Algérie, l’ancien capitaine nigérian, Mikel Obi, a exhorté joueurs et staff à éviter toute distraction extra-sportive et à se focaliser uniquement sur l’objectif du sacre continental.

L’ancien capitaine du Nigeria, John Obi Mikel, a appelé les Super Eagles à faire bloc et à éviter toute forme de distraction en pleine Coupe d’Afrique des Nations 2025, organisée au Maroc. Alors que des informations ont circulé sur un possible refus des joueurs et du staff de se rendre à Marrakech en raison de primes impayées, l’ex-international nigérian a tenu à rappeler l’essentiel : la compétition se gagne sur le terrain. Selon lui, l’équipe est en bonne dynamique et doit impérativement rester concentrée à l’approche du quart de finale face à l’Algérie, programmé samedi soir.

Invité du podcast Obi One, Mikel a insisté sur l’exigence du rendez-vous à venir. Il a souligné la qualité collective des Fennecs, leur fluidité de jeu et la richesse de leur effectif, appelant les Super Eagles à livrer une prestation de très haut niveau. Pour l’ancien milieu de Chelsea, rien ne doit venir perturber la préparation ni l’état d’esprit du groupe.

S’il reconnaît que les engagements financiers doivent être respectés, Mikel estime que ces questions doivent être réglées sans empiéter sur l’objectif sportif. Convaincu du potentiel de cette sélection nigériane, il se dit persuadé qu’elle a les moyens d’aller au bout et de décrocher le trophée. En cas de succès contre l’Algérie, le Nigeria atteindrait les demi-finales de la CAN pour la deuxième édition consécutive, après avoir terminé vice-champion d’Afrique en 2023 face à la Côte d’Ivoire.