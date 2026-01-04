CAN 2025 – Huitièmes de finale : le Cameroun élimine l’Afrique du Sud (2-1)

Le Cameroun s’est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 en battant l’Afrique du Sud 2-1, ce 4 janvier 2026, au stade Al Medina de Rabat. Menés contre le cours du jeu, les Lions Indomptables ont fait preuve de réalisme avant de résister au retour tardif des Bafana Bafana.

Dès l’entame, l’Afrique du Sud impose un pressing haut et se crée plusieurs situations. Une tête de Lyle Foster (3e) et deux frappes non cadrées de Relebohile Mofokeng (8e, 9e) illustrent cette domination. À la 14e minute, un but de Foster est refusé pour hors-jeu après intervention de l’assistance vidéo.

Contre la physionomie du jeu, le Cameroun ouvre le score à la 34e minute. À la suite d’un corner, un tir de Carlos Baleba est dévié et revient sur Junior Tchamadeu, qui conclut d’un tir croisé. Les Lions Indomptables rentrent aux vestiaires avec l’avantage (1-0).

Au début de la seconde période, le Cameroun frappe à nouveau. Sur un centre venu de la gauche de Mahamadou Nagida, Christian Kofane devance son vis-à-vis et marque de la tête (47e). Ce deuxième but, le second du joueur dans le tournoi, met l’Afrique du Sud dos au mur.

Réaction tardive des Bafana Bafana

Poussée par l’urgence, l’Afrique du Sud multiplie les offensives. Le gardien camerounais Devis Epassy s’illustre à plusieurs reprises, notamment sur une tentative de Samukelo Kabini repoussée sur sa ligne (62e). La réduction du score intervient à la 88e minute : sur un centre d’Aubrey Modiba, Evidence Makgopa surgit au second poteau et marque (2-1).

Dans le temps additionnel, les Bafana Bafana se procurent encore deux occasions franches, mais le Cameroun parvient à préserver son avantage malgré la pression.

Grâce à ce succès, le Cameroun poursuit sa route dans la compétition et affrontera le Maroc en quart de finale. L’Afrique du Sud, pourtant dominante par séquences, quitte le tournoi au stade des huitièmes après avoir manqué d’efficacité offensive.