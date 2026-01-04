CAN 2025 – Cameroun : une victoire, mais des fragilités défensives à corriger avant le Maroc

Le Cameroun s’est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 en dominant l’Afrique du Sud (2-1), ce 4 janvier à Rabat. Une victoire précieuse, construite sur le réalisme et la solidarité, mais qui laisse apparaître des déséquilibres défensifs que les Lions Indomptables devront impérativement corriger avant le choc face au Maroc.

L’essentiel est fait pour le Cameroun. Menés par une Afrique du Sud entreprenante, les Lions ont frappé au bon moment. Le premier but, inscrit contre le cours du jeu par Junior Tchamadeu, puis le coup de tête victorieux de Christian Kofane au retour des vestiaires, ont illustré une constante depuis le début du tournoi : le réalisme camerounais. Sans dominer territorialement, le Cameroun a su transformer ses temps forts en buts, là où son adversaire a multiplié les occasions sans les concrétiser.

À 2-0, les Camerounais semblaient avoir fait le plus dur. Pourtant, le dernier quart d’heure a mis en lumière des fragilités défensives persistantes. Repli trop bas, difficultés dans les duels aériens et manque de coordination sur les côtés : l’Afrique du Sud a trouvé la faille à la 88e minute et aurait pu égaliser dans le temps additionnel. Cette gestion approximative de la fin de match constitue un signal d’alerte à l’approche d’un adversaire plus incisif offensivement.

Au-delà du score, ce huitième de finale a confirmé l’émergence de Christian Kofane, devenu en quelques matchs le point de fixation de l’attaque camerounaise. Son activité, ses appels en profondeur et son sens du but ont pesé sur la défense sud-africaine.

Dans l’entrejeu, Carlos Baleba a également livré une prestation de référence : récupération, qualité de passe et maîtrise du tempo. À 21 ans, il assume un rôle de cadre au sein d’un collectif encore jeune.

Une victoire collective, mais un équilibre à retrouver

Cette qualification repose avant tout sur les valeurs collectives du Cameroun : solidarité, engagement et capacité à souffrir ensemble. Des ingrédients déjà observés lors des succès passés des Lions Indomptables et qui rappellent que la CAN se gagne souvent au mental autant qu’au jeu.

Pour autant, le match a aussi mis en évidence les limites actuelles du dispositif défensif, notamment dans une défense à trois encore en construction et manquant d’automatismes.

Face au Maroc, pays hôte, le Cameroun devra afficher un visage plus équilibré. Les erreurs aperçues contre l’Afrique du Sud pourraient être lourdement sanctionnées par des attaquants plus tranchants. La qualification est acquise, la dynamique est positive, mais la marge de progression reste réelle.

Le Cameroun avance, fort de son réalisme et de son esprit de groupe. Reste désormais à solidifier ses bases défensives pour espérer aller plus loin dans cette CAN 2025.