CAN 2025 – Algérie vs Nigeria: Mahrez s’attend à un match «très difficile»

Avant le choc très attendu contre le Nigeria en quart de finale de la CAN 2025, le capitaine de la sélection algérienne, Riyad Mahrez, a prévenu que les Fennecs devront livrer un match de très haut niveau pour espérer rallier le dernier carré.

Le capitaine de l’Algérie, Riyad Mahrez, s’attend à un quart de finale très disputé face au Nigeria lors de la Coupe d’Afrique des Nations. À l’en croire, rien ne sera simple face aux Super Eagles, qu’il connaît parfaitement. Les deux sélections se retrouveront samedi pour un duel très attendu, rappelant forcément leur confrontation mémorable de la CAN 2019, marquée par le coup franc décisif de Mahrez en fin de demi-finale, qui avait éliminé le Nigeria.

Au lendemain de la qualification des Fennecs face à la RD Congo en huitièmes de finale, l’ailier algérien s’est montré prudent mais ambitieux devant les médias. « Le Nigeria, on le connaît bien. Ce sera un match très difficile », a confié l’ancien joueur de Leicester City. Interrogé sur la possibilité de revivre un scénario similaire à celui de 2019, Mahrez a esquissé un sourire : « Un autre coup franc à la dernière minute ? On verra bien. Dans le football, tout est possible. »





