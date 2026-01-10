CAN 2025/ Algérie vs Nigeria: les compos officielles des deux équipes
L’Algérie défie le Nigeria ce vendredi au stade de Marrakech, à partir de 17 heures (GMT+1). Un match comptant pour les quarts de finale de la CAN 2025. Les compositions officielles des deux équipes sont tombées.
1 min de lecture
La compo de l’Algérie
Luca Zidane – Rafik Belghali, Aissa Mandi, Rami Bensebaïni, Rayan Aït-Nouri – Hicham Boudaoui, Ramiz Zerrouki, Ibrahim Maza – Riyad Mahrez, Farès Chaïbi, Mohamed Amoura
La compo du Nigeria
Stanley Nwabali – Bright Osayi-Samuel, Semi Ajayi, Calvin Bassey, – Wilfred Ndidi, Franck Onyeka, Alex Iwobi, Bruno – Ademola Lookman, Akor Adams, Victor Osimhen
