Accueil Afrique-Sport CAN 2025/ Algérie vs Nigeria: les compos officielles des deux équipes

CAN 2025/ Algérie vs Nigeria: les compos officielles des deux équipes

L’Algérie défie le Nigeria ce vendredi au stade de Marrakech, à partir de 17 heures (GMT+1). Un match comptant pour les quarts de finale de la CAN 2025. Les compositions officielles des deux équipes sont tombées.

Victor Osimhen@africatopsports