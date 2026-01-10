La suite après la publicité
Publicité
La suite après la publicité
Publicité
Algérie Nigeria

CAN 2025/ Algérie vs Nigeria: les compos officielles des deux équipes

L’Algérie défie le Nigeria ce vendredi au stade de Marrakech, à partir de 17 heures (GMT+1). Un match comptant pour les quarts de finale de la CAN 2025. Les compositions officielles des deux équipes sont tombées.

Romaric Déguénon
Romaric Déguénon
Voir tous ses articles
AFRIQUE-SPORT
132 vues
Victor Osimhen
Victor Osimhen@africatopsports
1 min de lecture
Google News Commenter
La suite après la publicité
Publicité
Benin Web TV 2.0 est disponibleVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant

La compo de l’Algérie

Luca Zidane – Rafik Belghali, Aissa Mandi, Rami Bensebaïni, Rayan Aït-Nouri – Hicham Boudaoui, Ramiz Zerrouki, Ibrahim Maza – Riyad Mahrez, Farès Chaïbi, Mohamed Amoura

La compo du Nigeria
Stanley Nwabali – Bright Osayi-Samuel, Semi Ajayi, Calvin Bassey, – Wilfred Ndidi, Franck Onyeka, Alex Iwobi, Bruno – Ademola Lookman, Akor Adams, Victor Osimhen

À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
17:33 Politique Nouvelle défection à l’UPR : l’ancien député Tadjou Akadiri claque la porte
14:55 Politique Patrice Talon : « Il n’est pas bon que les mêmes personnes exercent trop longtemps le pouvoir »
Benin Web TV 2.0 est disponibleRejoindre Maintenant