CAN 2025: Algérie – Nigeria, Egypte – Côte d’Ivoire, le programme de ce samedi

Les Lions de l’Atlas ont dominé le Cameroun (2-0) tandis que le Sénégal a écarté le Mali (1-0), ouvrant la voie à une suite de quarts de finale très attendue ce samedi.

Les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 ont livré leurs premiers verdicts vendredi soir. Pays hôte de la compétition, le Maroc a validé son billet pour les demi-finales en dominant le Cameroun (2-0). Portés par leur public, les Lions de l’Atlas ont fait la différence grâce à des réalisations de Brahim Díaz et d’Ismaël Saibari, maîtrisant leur sujet face aux Lions indomptables.

Dans l’autre affiche de la soirée, le Sénégal a poursuivi son parcours en écartant le Mali sur la plus petite des marges (1-0). Solides et réalistes, les Lions de la Teranga ont su faire la différence pour rallier le dernier carré.

La suite des quarts de finale se disputera ce samedi avec deux rencontres très attendues. Le Nigeria défiera l’Algérie à 17 heures, dans un choc entre deux cadors du continent, avant l’opposition de prestige entre l’Égypte et la Côte d’Ivoire, programmée à 20 heures.