Camille Cerf sans pudeur sur sa toute première fois avec un garçon

Camille Cerf, sacrée Miss France 2015, s’est progressivement imposée comme une figure médiatique après un parcours débuté très jeune dans le mannequinat et les concours de beauté. Devenue visage connu du grand public, elle a aussi livré des confidences sur ses premiers émois amoureux lors d’une interview accordée à Télé‑Loisirs en 2015.

Née d’un engagement précoce pour le mannequinat, Camille Cerf a fréquenté très tôt les concours. À 15 ans, elle prend ses premiers repères dans cet univers en participant au concours Elite Model Look, qui lui ouvre les portes du mannequinat au sein de l’agence du même nom. Parallèlement à ses activités devant les objectifs, elle suit des études en gestion et commerce à Lille, se destinant initialement à des fonctions telles qu’attachée de presse ou chargée de communication.

La trajectoire de la jeune femme bascule néanmoins vers les concours régionaux puis nationaux : en 2014 elle est élue Miss Valenciennois puis Miss Pas‑de‑Calais, avant de décrocher la couronne de Miss France 2015 à la fin de cette année‑là. Sa visibilité nationale lui permet en outre de figurer dans le Top 15 de Miss Univers. Elle achève ensuite son cursus universitaire en obtenant son diplôme.

Transition vers les médias et révélations publiques

Après son année de règne, Camille Cerf s’oriente vers les métiers de l’audiovisuel, trajectoire fréquente chez d’anciennes miss. Elle débute sur NRJ12 en tant que présentatrice du Super Bêtisier, puis coanime le revival d’Intervilles. Sur les ondes, elle intervient comme chroniqueuse pour Fun Radio.

La notoriété acquise grâce à Miss France lui offre également des participations à des émissions de divertissement et de télé‑réalité. Camille Cerf apparaît dans des programmes tels que Fort Boyard, Le Meilleur Pâtissier – spécial célébrités, The Island – Célébrités, Les Reines du Shopping et plus récemment Les Traîtres sur M6.

Sur le plan personnel, la reine de beauté a répondu, en 2015, à une interview thématique de Télé‑Loisirs consacrée aux « premières fois ». Interrogée sur l’âge de son premier baiser, elle a déclaré : « J’ai commencé tôt. » Elle a précisé se souvenir d’une tentative « peut‑être en maternelle » avec un copain, soulignant la précocité de cet épisode.

Concernant son premier amour, Camille Cerf a indiqué qu’il datait de l’année précédente, soit 2014 au moment de l’entretien. Elle a évoqué, avec franchise, le caractère parfois difficile des premières expériences sentimentales : « Des râteaux, il y en eu plein… Mon premier râteau était au lycée parce que c’est l’âge un peu ingrat. »