Burundi : Macky Sall proposé pour le poste de Secrétaire général de l’ONU

Lundi 2 mars 2026, les autorités burundaises ont officiellement soumis la candidature de Macky Sall pour la fonction de secrétaire général des Nations unies, poste actuellement occupé par Antonio Guterres.

Ce dépôt intervient alors que la communauté internationale se prépare à désigner le successeur de M. Guterres : le nouveau titulaire devra entrer en fonction le 1er janvier 2027, selon le calendrier annoncé.

Macky Sall, ancien chef de l’État du Sénégal, vient ainsi renforcer la liste des prétendants déjà déclarés au plus haut poste de l’ONU.

Parmi les candidatures déjà connues figurent celle de Michelle Bachelet, ancienne présidente du Chili, et celle de Rafael Grossi, directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique et ressortissant argentin.

Enjeux et calendrier de la désignation

La proposition burundaise ajoute une dimension régionale au débat sur la rotation géographique et la représentation au sommet de l’organisation internationale. Les nominations pour ce type de poste donnent lieu à une phase de consultations intenses entre États membres, avant que le Conseil de sécurité ne formule une recommandation au terme du processus.

Dans les mois qui viennent, les candidatures seront examinées au fil d’auditions et d’échanges diplomatiques qui détermineront la shortlist soutenue par les grandes puissances et, finalement, par l’Assemblée générale.