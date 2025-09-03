PAR PAYS
Burkina Faso : un humanitaire français détenu pour suspicion d’espionnage

Diplomatie
Par Kevin Aka
Mis à jour:
Moins de 1 min.
Prison - Maison d'arrêt
Prison - Maison d'arrêt Ph: RTS
Jean-Christophe P., directeur de l’ONG International NGO Safety Organisation (INSO), est détenu depuis plus d’un mois au Burkina Faso par la Direction de la sécurité d’État (DSE), les services de renseignement intérieurs.

Son arrestation, survenue le 28 juillet à Ouagadougou, n’a été rendue publique que récemment. Selon les autorités burkinabées, il est soupçonné d’espionnage.

Son employeur assure qu’il est « bien traité » et maintient des contacts avec les autorités locales pour obtenir sa libération. Le Quai d’Orsay n’a pas souhaité commenter l’affaire.

Créée en 2011 et basée à La Haye, aux Pays-Bas, INSO fournit aux ONG actives dans des zones de crise des données, analyses et conseils en matière de sécurité. L’organisation, peu connue du grand public mais très respectée dans le milieu humanitaire, joue un rôle clé pour les ONG intervenant dans des territoires à risque, comme au Burkina Faso, où de larges zones restent sous contrôle de groupes djihadistes.

